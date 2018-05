Gázpalack robbant a kisteleki garázsban, a 89 éves tulajdonost az intenzíven ápolják - fotók a helyszínről

Teljesen kiégett és használhatatlanná vált egy kisteleki ház garázsa a benne álló autóval együtt csütörtök este, miután az épületben eddig ismeretlen okból tűz keletkezett, és felrobbant az ott lévő gázpalack. A Kisteleki Ede és a Klapka utca sarkán álló ház melléképületében hatalmas pusztítást végzett a robbanás és a tűz. Péntek délelőtt a 89 éves tulajdonos fia és felesége próbálta összeszedni a törmelék egy részét.– Én sem tudok semmit, csak amit itt látok. Délután jönnek vissza a tűzvizsgálók, akkor talán többet tudunk majd. Itt lakunk nem messze. Csütörtök este kilenckor a hatalmas robbanást hallottuk. Akkorát szólt, hogy az ismerősök a falu túloldalán is jól hallották – mondta Muhel József, aki az egyik oldalán buborékszerűen kidomborodott, majd szétrepedt gázpalack mellett állt.A robbanás ereje a garázs hátsó falát teljesen kidöntötte, a benne lévő olajos rongyok, motorolaj és egyéb éghető dolgok miatt az épület gyorsan kiégett. A légnyomás a fém garázsajtó egyik nagyobb darabját legalább 15 méterre, a kertbe repítette. A tűz a ház tetőszerkezetére is átterjedt. A detonáció erejére jellemző, hogy a garázsbeálló tetejét fedő hullámlemez egyik darabja a bejáróhoz vezető lugas tetejéig repült, az azt tartó vasrúd pedig a szemközti árokban kötött ki.– A tűzoltók a hátsó részt kordonnal kerítették el, azt mondták, ne nyúljunk semmihez, és a közelébe se menjünk. Már beszéltem egy kőművessel. Az épületet teljesen le kell bontani, de a házat szerencsére statikailag helyre lehet állítani – mondta a tulajdonos fia.Molnár Krisztina tűzoltó főhadnagy, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, a tűzoltók hat vízsugárral oltották el a lángokat. A szomszédok a ház idős lakóját még a tűzoltók kiérkezése előtt kihozták az utcára, őt a mentősök életveszélyes állapotban szállították a kórházba. Fia, Muhel József hozzátette, édesapját, aki égési sérüléseket nem szenvedett, az intenzív osztályon ápolják, jelenleg még altatják.- Kigyulladt majd felrobbant egy kisteleki ház garázsa a benne álló autóval. A tűz átterjedt a főépület tetőszerkezetére is - tudtuk meg a Katasztrófavédelemtől. Molnár Krisztina szóvivő elmondta, a tűzoltók 6 vízsugárral oltották el a lángokat. A garázs teljesen kiégett. A szomszédok egy idős férfit még a tűzoltók kiérkezése előtt kihoztak az utcára, őt a mentősök életveszélyes állapotban szállítottak kórházba.