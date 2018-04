Görög epret már ehetünk, a hazai még csak virágzik

Egy hét múlva kezd érni a legkorábbi fajta

Minden fóliában van több kaptár is

Saját komposztdombjuk is van

Megjelent az első idei gyümölcs a piacokon: elkezdődött az eperszezon. Amit most lehet megvenni, az elsősorban görög és spanyol import, de két hete már magyar terméket is talál, aki nagyon szeretne – igaz, horror áron. Múlt héten még a nagykereskedelmi ára is 4000 forint volt kilónként, most 3400 forint körül árulják a piacon. Tavaly ilyenkor már volt hazai eper, ám idén a legkorábbi termést elvitte a késői fagy. A görög is finom, és jelenleg feleannyiba kerül, mint a magyar.– Nem aggódunk már azon, hogy az importeper beelőzi a hazait. Szezon elején a görögökkel és az olaszokkal, szezon végén a lengyelekkel kell harcolnunk. De ezt tudomásul kell venni – mondta Rescsik László , akinek zsombói fóliájában nagyjából egy hét múlva kezd majd érni a legkorábbi fajta. Ő másfél hektáron termeszt epret – nem is akárhogyan.A teljesen vegyszermentes gyümölcsöt biológiai védelmi technológiával állítja elő.– Csak azok furcsállják ezt, akik még nem döbbentek rá, mi a különbség a jóízű méreg és a jóízű gyógynövény között – mondta mosolyogva. Permetszer helyett ő rovarokat használ, a gyomirtókat pedig kapával váltja ki. Telke sarkában pedig egy kis tavat alakított ki, amelyből öntöz – az élő vízzel így szintén természetes anyagokat juttat gyümölcseinek.– A gomba ellen egy másik gombával védekezek, amely felfalja a növény károsítóit. Zengőlegyet azért telepítek be, mert annak a lárvája megeszi a tetveket, fürkészdarazsat azért, mert belepetézik a tetűbe. A posztméh pedig elvégzi a virágok alapos beporzását, ezért minden fóliában van több kaptár is. A rendszer, amelyben csak őshonos fajták dolgoznak a jó termésért, tökéletesen kiegyenlíti egymást.Rescsik László hozzátette: földjét is minden évben forgatja: három évig pihentet minden egyes parcellát, mielőtt beülteti. – A termésen nem látszik, hogy csúnyább lenne attól, hogy nincs permetezve, beltartalma viszont sokkal minőségibb, mint a hagyományosan előállított gyümölcsnek – mondta. Arra a kérdésre, hogy akkor miért nem ezzel a módszerrel termeszt növényt mindenki, azt válaszolta: mert ez sokéves előre tervezést igényel.– A teljes biotermény előállításához 3 éves átállás kell. Nekem ez a célom, így már tavaly elkezdtem a 2020-as epret termeszteni. De a jövő évi tápanyag is készül: saját komposztdombunk van, amely jövőre már a műtrágyát is ki tudja váltani.A biológiai védelemmel előállított eper ára 10-20 százalékkal drágább a vegyszerezett gyümölcsénél, de Rescsik László úgy látja, szerencsére egyre többen vannak olyanok, akik odafigyelnek a táplálkozásukra, és megfizetik ezt.– Az autójába senki nem sajnálja a legjobb olajat, elég furcsa, hogy ugyanakkor képesek vagyunk megenni mindent, csak azért, mert olcsó – fogalmazott. Ettől függetlenül ez neki is csak úgy éri meg, hogy az eper után még egy növény felhasználja a kialakított biológiai rendszert. Ahogy tehát vége a szezonnak, a bakhátakra paprikát ültet.