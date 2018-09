Grecsó-ősbemutató a régi zsinagógában - Galéria

Grecsó Krisztián 2014-es Megyek utánad című regényéből színpadi mű készült: a darabot a MASZK Egyesülettel együttműködve ma este fél 8-kor mutatják be a régi zsinagógában. A szervezők azt remélik, a szerző is ellátogat a mai szegedi ősbemutatóra. Az előadást Dékány Barnabás rendezte.A történet hőse Daru, az ő visszaemlékezéseiről szól a darab. Hogyan látja régi önmagát, egykori kapcsolatait. Egyfajta szerelmi leltárt tart a főhős, ami után már csak az a kérdés, tovább tud-e lépni. A darabot hárman játsszák: Kurta Niké és Mészáros Béla nem ismeretlenek Szegeden, látni lehetett őket már nyáron is a THEALTER-en.A harmadik szereplő Baki Dániel, aki tavaly végzett a színművészetin. A MASZK őszi kollekciójának idei harmadik előadása ez a produkció – várhatóan nagy siker lesz, a jegyek a meghirdetés után pár nappal mind elfogytak.