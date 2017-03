Gyengéje volt a hagyományőrzés, előzetesbe került a kisteleki sorozatbetörő

A Csongrád Megyei Főügyészség indítványára a nyomozási bíró elrendelte annak az ópusztaszeri férfinak az előzetes letartóztatását, aki a gyanú szerint mintegy hat ingatlanba tört be.



Az eddigi adatok szerint a férfi részben egyedül, részben pedig társával 2015. és 2016. években Kisteleken, Balástyán, valamint Sándorfalván követett el bűncselekményeket. A gyanú szerint egy alkalommal az ópusztaszeri ménes telephelyén található jurta oldalát vágták ki és régi nyílvesszőket, tegezeket és egyéb hagyományőrző bemutatókon használt felszereléseket tulajdonítottak el több mint 800 000 forint értékben.



A másik esetben egy balástyai tanyaingatlanba jutottak be: lefeszítették a lakatot. Onnan első és második világháborús tárgyakat, így bajonetteket, tőröket, gázálarcokat és löveghüvelyből készített dísztárgyakat, valamint a monarchia idejéből származó bőrkötésű könyveket loptak el 600 000 forintot meghaladó értékben. A többi esetben kerti eszközöket, készpénzt és szobrokat tulajdonítottak el. A gyanú szerint a férfi hat esetben mindösszesen 1 millió 300 ezer forintnyi kárt okozott a sértetteknek, a tárgyak egy részét a rendőrség a házkutatás során lefoglalta.



Üzletszerűen elkövetett, a sértetteknek okozott kár nagysága szerint minősülő lopás bűncselekménye miatt indult eljárás. A főügyészség az eljárás meghiúsításának veszélye, valamint a bűnismétlés veszélye okán indítványozta az előzetes letartóztatást egy hónapi időtartamra. A gyanúsított korábban sem élhetett romlatlan életet, mert vele szemben több bírósági szakban lévő büntetőeljárás is folyamatban van.