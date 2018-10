Gyopáros Alpár: Botka László elhibázott bevándorláspárti politikája miatt nem lehet büntetni a szegedieket

Névjegy



Gyopáros Alpár 1978. május 15-én született Szombathelyen. Felsőfokú tanulmányait a Berzsenyi Dániel Főiskolán végezte. 2005-ben felsőfokú EU-projektmenedzser képesítést szerzett. 2001-ben lett az akkori Ifjúsági és Sportminisztérium háttérintézménye, a Mobilitás nemzetközi pályázatokért és képzésekért felelős munkatársa. Szakterülete volt a hátrányos helyzetű fiatalok bevonása nemzetközi projektekbe. 2006 és 2010 között Csorna város alpolgármestere, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés tagja volt. A 2009. évi időközi országgyűlési választáson közel 80 százalékos támogatottságot kapott a szavazóktól, azóta a térség országgyűlési képviselője. 2014-ben ő győzött a legnagyobb különbséggel az országgyűlésiképviselő-választáson az egyéni jelöltek között, 2018-ban a szavazatok 64 százalékával választották meg képviselőnek. 2018-tól a Miniszterelnökséghez tartozó Modern Városok Program és a Modern Falvak Program kormánybiztosa lett.

Szeged kapja a legmagasabb összegű támogatást a Modern Városok Programban - mondta el Gyopáros Alpár kormánybiztos.

– A Modern Városok Program első megállapodásait 2015-ben írták alá, és 2017 nyarán köttetett az utolsó ilyen szerződés Hódmezővásárhellyel. 260 projektről beszélünk, amelyekből 200 a megyei jogú városok által meghatározott lokális fejlesztés, 60 pedig az egész országot behálózó gyorsforgalmi utak megépítése.– Örömteli, hogy 2019-ben a beruházásokra kifizetett támogatások összege meghaladja az 1000 milliárd forintot. Ennek kétharmad része hazai forrás, azaz Magyarország kormányának támogatása a 23 megyei jogú város és azok lakóinak számára. Az előkészítési munkák szinte minden projekt esetében megkezdődtek, sok esetben már az építkezések is zajlanak, sőt, egyes városokban befejezett beruházásokról is beszélhetünk.– A program előrehaladásában sok múlik az egyes városokon, és természetesen az előkészítési fázisban az adott minisztériumon, annak esetlegesen hatáskörrel rendelkező háttérintézményén is. Az MVP egy hatalmas csapatjáték, amelyhez minden játékosnak, így az önkormányzatoknak is hozzá kell tenniük a magukét a legjobb tudásuk szerint. Az elmúlt három hónapban egy híján valamennyi város polgármesterével személyesen beszéltem át a helyi fejlesztések helyzetét, a kihívásokat és a prioritásokat is.– Szegeden egy, a város érdekeit szem előtt tartó egyeztetést folytattunk polgármester úrral. A kormány úgy döntött, biztosítja az építőipari árak emelkedése miatt bizonytalanná vált uszodaépítéshez szükséges többletforrást a szegediek számára. Mindent el fogok követni annak érdekében, hogy a város által megfogalmazott további kihívások és bizonytalanságok kitisztuljanak, és a szegedi MVP is sikeres legyen.– Bár 2010 óta minőségi javulást értünk el, de Magyarország közúthálózata még mindig lemaradásban van a nyugat-európai úthálózatokhoz képest. Ezért a kormányzat a Modern Városok Program 3700 milliárd forintos fejlesztési összegéből több mint 2000 milliárd forintot fordít országos közút-, valamint vasúthálózat-fejlesztésre annak érdekében, hogy Magyarország minden tájegysége könnyen és gyorsan megközelíthetővé váljon.– A program a dél-alföldi emberek életébe is hatalmas változásokat hoz. Egyes szakaszai már el is készültek a Szegedet Debrecennel összekötő, összesen 170 kilométer hosszú gyorsforgalmi útnak, gondolok itt a Szeged és Hódmezővásárhely közötti szakaszra. A NIF Zrt. pedig már tervezi a Hódmezővásárhely–Békéscsaba–Debrecen szakasz mielőbbi megépítését.– A további 1700 milliárd forint a városok helyi projektjeinek a megvalósítását szolgálja. Szegeden például több mint 120 milliárd forint támogatásból fejleszthet a város. Ez az egyik legmagasabb kormányzati támogatás, amelynek köszönhetően sportlétesítmények épülnek, piactér és közösségi terek újulhatnak meg, de fejlődik a közösségi közlekedés és gyarapodnak a város gazdasági lehetőségei is.– Szeged gyönyörű város, de még mindig rengeteg a kiaknázatlan lehetőség. Az itt élő emberek megérdemlik a kormány kiemelt figyelmét. Bármilyen meglepő, de igaz: éppen a szocialista vezetésű csongrádi megyeszékhely bír a kabinet részéről a legmagasabb összegű támogatással a Modern Városok Program keretében.– Vannak viták, eltérő nézetek a jelenlegi polgári kormány, illetve a szocialista gondolkodásmód és akár Szeged szocialista vezetése között, gondoljunk csak a migránskérdésre. Magyarország kormánya továbbra is kiáll a magyar határok védelme és a magyar emberek nyugalmának és biztonságának garantálása mellett, szemben a baloldali és liberális „beengedő" hozzáállással, amelyet Botka László is képvisel. Emiatt az elhibázott bevándorláspárti politika miatt nem lehet büntetni a szegedieket, a kormány azon van, hogy minden magyar város biztonságban élhessen, fejlődni tudjon és élhetőbb legyen. Mi kiállunk a munkába és a magyar emberek szorgalmába vetett hitünk mellett, a szocialisták idején ezzel szemben rekordot döntött a munkanélküliség. A balliberális kormányok adósságcsapdába kergették a településeket, a Fidesz–KDNP-kormány átvállalta az önkormányzatok adósságát. Ezek markáns különbségek.– Magyarország kormánya számos lehetőséggel, anyagi támogatással segít, hogy a szegediek semmilyen hátrányt ne szenvedjenek el amiatt, hogy nem kormánypárti a városvezetés. Fejlesztjük az ipari parkot, a gazdasági életet, hogy munkahelyeket teremtsünk, vagy éppen a tömegközlekedést a városban, ami sok bosszúságot okoz a lakosságnak. Erről szól a kormány Modern Városok Programja, és bár a városvezetés nem a mi politikai családunk tagja, de abban nincs vita közöttünk, hogy a Szegeden élő emberek is megérdemlik az életszínvonaluk növekedését garantáló fejlesztéseket.– Orbán Viktor miniszterelnök Magyarország történetének eddigi legnagyobb vidékfejlesztési programját kezdte meg a megyei jogú városok polgármestereivel. Ez a fejlődés azonban nem áll meg a nagyvárosok határainál, hanem folytatódik a jövőben a kistelepülésekkel és a falvakkal. Ilyen átfogó vidékfejlesztés korábban csak az álmainkban létezett, mára azonban kézzelfogható valósággá vált, amely hosszú évtizedekre fejlődési pályára állítja a baloldali kormányok által elhanyagolt kistelepüléseket is.