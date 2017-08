Ha nincs más esély a kormányváltásra Karácsony visszalépne Botka László javára

A 2018-as választáson egyedül indulni szándékozó Momentumnak üzent az Azonnalin keresztül a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje: az új pólus történelmi lehetőség, éljenek vele! Karácsony Gergely arról is beszélt: ha nincs más esély a kormányváltásra, minden forgatókönyv elképzelhető, az is, hogy visszalépjen Botka László javára.Az Azonnali azt is megtudta, az egyedül indulás a legrosszabb forgatókönyv, amit el tud képzelni. „De nem a Párbeszéd, hanem az ország szempontjából" – mondta Karácsony Gergely.A Párbeszédben már érezhetően számolnak azzal, hogy mit lépnek, amennyiben nem jön létre az új pólus. Karácsony Gergely az Azonnalinak elmondta, minden forgatókönyv elképzelhető, az új pólus létre nem jötte esetén – derült ki az Azonnali videójából.A választási rendszer adta kényszer miatt az egyéni választókörzetek szintjén pedig akár DK-s és momentumos jelöltek támogatása is elképzelhető. Karácsony úgy látja, ezen, vagyis az egyéni körzetek nyerhetőségén múlik a kormányváltás.