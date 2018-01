Három kóbor kutyától félnek a kiserdőnél - a bozótból ugranak ki az agresszív ebek

A bozótból ugranak ki a kutyák. Martonosi Istvánné az ösvényt mutatja. Ha teheti, elkerüli az erdő menti bicikliutat. Fotó: Kuklis István

Több telefont is kaptunk a napokban szegedi olvasóinktól három kóbor kutya kapcsán, amelyek valószínűleg a baktói kiskertek és a város közötti kiserdőben életvitelszerűen élő hajléktalanokhoz tartoznak. Innen szaladnak ki a kutyák, és tartják rettegésben a járókelőket, bicikliseket.– Jönnek utánunk, van, amikor el tudjuk riogatni, máskor követnek tovább. Az egyik szomszédom szerint korábban egy kislányt vettek körbe, aki megrémülve próbált továbbhaladni motorjával, szerencsére sikerült neki – mesélte Nagy Péterné szegedi olvasónk. Ő ha teheti, elkerüli az erdő melletti utat, mert fél, leginkább a becslése szerint kilencvenkilós medveölőtől. A 112-es telefonszámon kért segítséget az egyik kóbor kutyákkal való találkozása során. A segélyhívó vonalról kérték, hogy a helyszínen várakozzon, amíg megérkezik a segítség, ennek nem kívánt eleget tenni.– Amikor tíz méterre van az embertől három, láthatóan agresszív kutya, azt se tudja, hova inaljon a helyszínről – Martonosi Istvánné sokszor jár a töltés felé autóval, biciklivel már nem mer közlekedni a veszélyes útszakaszon. Két éve laknak az erdőben hajléktalanok, egy keskeny kitaposott ösvényen mennek be a fák közé, hozzájuk tartoznak a kutyák.

– Nyáron is hallottam a folyamatos ugatásukat, a szomszédjaim is panaszkodnak – számolt be tapasztalatairól.A problémát jelezte a városüzemeltetésnek, akik átirányították a hívását, végül üzenetrögzítőre kapcsolt a vonal, erre mondta fel észrevételeit. – Korábban egy kislány ment haza az iskolából, amikor a kutyák kirohantak elé, és körbevették. Teljesen lefagyott a gyermek, szerencsére békén hagyták az állatok. A környéken úgy tapasztaljuk, hogy a bicikliseket szeretik a legkevésbé a kutyák. Úgy gondolom, minél hamarabb meg kell oldani ezt, mielőtt tragédiával végződne, ahelyett, hogy a különböző hivatalok áttolják egymásra az ügyet – fejtette ki álláspontját Martonosi Istvánné.A Városüzemeltetési Iroda szerint nem érkezett jelzés hozzájuk az említett ügy kapcsán. Az információk alapján a gyepmester bejárta a területet szerdán, de akkor ott nem tapasztalta a kutyák jelenlétét. Az elkövetkező napokban megismétli az ellenőrzést, és amint észleli az ebeket, megteszi a szükséges lépéseket.A szegedi városüzemeltetés jelezte a problémát a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek, valamint a közterület-felügyelet is kiemelt figyelemmel ellenőrzi majd a Sándorfalvi út ezen részét. Kósa János, a Környezetgazdálkodási és Közmű Osztály vezetője hozzátette: közterületi kóbor kutyákkal kapcsolatban a lakosság közvetlenül tehet bejelentést a 62/267- 440-es, illetve a 06-30/903- 0113-as telefonszámon.