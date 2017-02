Hasznos tippek: ezekre figyeljen, ha munkaszerződést köt!

Határozott idő



Alapból minden munkaszerződés határozatlan idejű, kivéve, ha ennek ellenkezőjét írásba foglalják a felek. Fontos, hogy határozatlan idejű munkaszerződés határozott időre módosítása csak akkor érvényes, ha az jogos munkáltatói érdek, de ez nem csorbíthatja a munkavállaló jogos érdekeit.

A munkaszerződésben a felek bármely fontos kérdést rögzíthetnek, ennek egyetlen korlátja, hogy az a jogszabállyal, illetve kollektív szerződéssel nem lehet ellentétes – kivéve, ha az a munkavállalóra kedvezőbb. Meg kell állapodni a dolgozó alapbérében és munkakörében, ezek tehát a munkaszerződés nélkülözhetetlen elemei. Fontos, hogy a munkavégzés helyének rögzítése nem elengedhetetlen feltétel, ennek hiányában is létrejön a munkaviszony.Alapbérként legalább a kötelező legkisebb munkabért meg kell határozni, ettől eltérni csak részmunkaidős megállapodásnál lehet. Érdekes, hogy a törvény a munkakör fogalmát nem határozza meg, ez alatt azokat a munkákat érti, amiket a dolgozó köteles elvégezni. Munkaköri leírás viszont kell, ez a feladatok felsorolása mellett a felelősséget, a kapcsolattartást is rögzíti.Bár a munkavégzés helyének rögzítése nem elengedhetetlen feltétele a munkaviszony létrejöttének, célszerű azt a munkaszerződésben meghatározni. Ennek hiányában munkahelynek azt kell tekinteni, ahol a dolgozó a „munkáját szokás szerint végzi".Ahogy a munkaszerződés megkötése, úgy annak módosítása is csak közös megegyezéssel történhet – egyoldalúan sem a munkáltató, sem az alkalmazott nem változtathat. Annak persze nincs akadálya, hogy az egyik fél kezdeményezze, ugyanakkor az ajánlat el nem fogadása nem szolgálhat felmondási indokként.A törvény egyes helyzetekre előírja a munkáltató számára a munkaszerződés módosítását, illetve kötelezővé teszi, hogy elfogadja azt. A szülési szabadságról vagy a tartalékos katonai szolgálatból visszatérő alkalmazottnak ajánlatot kell tenni a munkabér módosítására. Ez összhangba hozza a távol maradt dolgozó fizetését a többiekével.A munkavállaló a gyermeke 3 éves – ha három vagy több gyermeket nevel, akkor 5 éves – koráig bármikor kérheti a munkáltatótól, hogy a napi 8 órás szerződését 4 órás részmunkaidősre módosítsa. Ez a kérés nem utasítható el.Előfordulhat, hogy a munkáltató átszervezésnél felmondás helyett kínál alacsonyabb pozíciót alkalmazottjának, az állása megtartása érdekében. Ez csak abban az esetben jár munkaszerződés-módosítással, ha a munkakör jellege is tartósan megváltozik – ha csak az elnevezése, akkor nem.