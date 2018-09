Hat lábon futni igazi kaland

– Pipacs most múlt kétéves, őt már féléves kora óta trenírozom, hogy együtt tudjunk sportolni. Futott már velem maratont, és most ősszel egy nagyobb teljesítménytúrát tervezek vele – avat be Péter, aki amikor csak teheti, elmegy futni a pulijaival a Tisza gátra, úgy heti 3-4 alkalommal. Az első félmaratonját 5 évvel ezelőtt futotta – tudjuk meg tőle. Elmeséli: tavasszal volt először olyan kutyás rendezvényen (Mártélyon az Irondog Man), amely ilyen jellegű megmérettetés volt. Eddig leginkább a Dunántúlon, Pest környékén szerveztek hasonló versenyeket – gondoltak a kutyásokra. Jó lenne, ha a közelben is rendeznének még több ilyen programot a gazdiknak, a családoknak.

Norbert (balról) és Péter már egy ideje rákapott a kutyás futásra. A hétvégén a vizslakalandorokkal vettek részt egy jótékonysági célból megszervezett versenyen. Fotó: VizslaKalandorok/Redenczki Attila

– Jó volt végre azokkal is személyesen találkozni, együtt sportolni, akikkel korábban csak a különböző közösségi oldalakon tartottuk a kapcsolatot. Nagyon jól éreztük magunkat, és életemben először teljesítettem 10,5 kilométert. Egyébként 6-8 kilométereket futok – mondja a szintén csongrádi Szolnoki Norbert, aki két rottweilerjével, Zeusszal és Daisyvel indult a vasárnapi jótékonysági futamon a Gidrán Majorban.– Képeztem a kutyáinkat engedelmes és őrző-védő feladatokra, hiszen ők tulajdonképpen munkakutyák, de mivel a munka miatt nemigen volt erre időm, úgy másfél éve a futás mellett döntöttem. Daisy a páromé, dolgozunk rajta a kutyákkal, hogy vele is megszerettessük a futást. Így az egész család együtt indulhatna egy-egy versenyen.