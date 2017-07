Hatalmas füsttel és lánggal égett egy 500 négyzetméteres tároló Szegeden - GALÉRIA

Fotó: Tudósító

– Öngyulladás lehetett – vélekedett még mindig a történtek hatása alatt a Halácsi Kúria tulajdonosának lánya, Halácsi Katalin. A fiatal nő éppen egy művészeti tábori programot tartott középiskolás gyerekeknek, amikor a kúria területén lévő félig fedett raktárépület mellett tárolt szalmabálák lángra kaptak. – Páran voltunk csak szerencsére. – Katalin utóbb örült annak, hogy szerdára éppen többen visszaléptek a részvételtől.A kis csoport tagjai dél körül figyeltek fel a tűzre, azonnal értesítették a tűzoltókat, akik négy egységgel kezdték oltani a tüzet. Az eset súlyossága miatt a katasztrófavédelmi műveleti szolgálattól is érkeztek a helyszínre. Viszonylag gyorsan sikerült megfékezni a lángokat, amelyek a szalmabálákról a nagyjából 500 négyzetméteres raktárépület gerendáira is kezdtek átterjedni.A kár egyelőre nem ismert, de az biztos, hogy több berendezés is megsérült a tűzben. Halácsi Katalin sem akart pontos összeget mondani, de azt valószínűsítette, hogy tízmilliós kár keletkezhetett. – Akkora sokk ért bennünket, hogy biztos vagyok benne, művészileg feldolgozzuk a történteket – mondta.A Katalin művészeti táborában tevékenykedő diákok munkáiból szombat délután 4-kor nyílik kiállítás a kúria területén, itt már – ha minden igaz – láthatók lesznek a sokk ihlette képek is.A Halácsi Major területén egy mezőgazdasági raktárépületben és annak környékén több szalmabálát és faanyagokat tároltak. Úgy tudjuk, a kinti bálák kaptak lángra, a tűz innen terjedt át az épület fagerendáira. A tűz a többhektáros terület közepén történhetett, így a bejárat közelében lévő,.A tűzoltók 5 vízsugárral dolgoznak a tűz megfékezésén.A tüzet öngyulladás okozhatta a Halácsi Majorban, ahol éppen művészei tábort tartottak fiataloknak. A mai napon mindössze két gyerek tartózkodott itt, de senkinek nem esett baja.szerint ezekben a percekben is küzdenek a lángokkal, még mindig hatalmas a füst a környéken.A helyszínre már kiérkeztek a katasztrófavédelem és a tűzoltóság emberi. A tüzet sikerült körülhatárolni és megkezdték az oltást.A tűzről olvasónktól, Attilától is kaptunk fotót: