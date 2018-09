Hatodikosok vették rá a környezettudatosságra az egyik szegedi pékséget

A hatodikos gyerekek kérésére az egyik újszegedi pékségben már nem használnak feleslegesen sok nejlonzacskót. Fotó: Kuklis István

Oklevelet adtak a gyerekek a pékségnek. Fotó: Kuklis István

Egy Föld napja alkalmából tartott órai beszélgetésen merült fel tavaly tavasszal a szegedi Gregor József Általános Iskola ötödikesei között, hogy kedvenc reggelizőhelyükön rengeteg felesleges nejlonzacskót használnak.– Két péksüteményhez négy csomagolóanyagot kaptunk, és ezt még akkor is így csinálták, ha kifejezetten kértük, hogy ne tegyék – mesélték a gyerekek, akik 8 nap alatt 26 nejlonzacskót gyűjtöttek így össze hét gyerek reggelijének csomagolásából. A zacskótéma az idei tanévben ismét előkerült, mivel az intézmény ökoiskola címet kapott, az immár hatodikos angolos csoport pedig elhatározta, beszél a pékség vezetőjével, hogy változtasson ezen a gyakorlaton.– Igazgatói engedéllyel két hete felkerestük Tonit. Plakátokat készítettünk, amelyeken a tengeri állatokat veszélyeztető műanyag hulladékot szemléltettük, és megkértük, hogy használjon papírzacskót, vagy kérdezze meg, szükségük van-e a vásárlóknak a nejlonra. A gyerekek nagyon izgultak, hogy mit fog szólni, de szerencsére jól sül el a dolog – mesélte K. Szabó Ágnes angoltanár.– Hallottam már korábban is a műanyag zacskók környezetkárosító hatásáról, de sok vevőm kifejezetten kéri ezeket – mondta Artoh Thaq üzletvezető. – Természetesen nem haragudtam a gyerekekre, hogy felhívták a figyelmemet erre a problémára, sőt, jónak is tartom, hogy így tanítják őket. Azóta igyekszem erre odafigyelni: a gyerekeknek az uzsonnásdobozukba teszem a megvásárolt reggelijüket, és lehetőség szerint papír csomagolóanyagot használok más vevők esetében is. Sokan egyébként már szintén átvették ezt a mentalitást: a gyerekek akciója óta többen vászontáskát vagy saját zacskót hoznak a vásárlásukhoz.A pékség vezetője oklevelet és emblémázott iskolapólót is kapott a gyerekektől, így köszönték meg neki, hogy komolyan vette kérésüket. Hogy lesz-e akciójuknak folytatása, azt egyelőre nem döntötték el, otthon azonban mindenki rászól a szüleire, ha egyesével kezdenek zacskókba csomagolni különböző termékeket egy bevásárláskor. Még akkor is, ha erre azt a választ kapják: „most nem az iskolában vagy".