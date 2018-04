Hatvanezer tulipán városa Szeged - 20 millió forintot fordít évente a város a parkok virágosítására

Jelenleg az árvácska és a tulipán uralja a várost – utóbbiból összesen hatvanezer szál díszíti Szegedet. Fotók: Kuklis István

Virágba borult Szeged belvárosa: a fákkal egy időben az ágyásokban is megjelentek a tavasz hírnökei. Minden eddiginél nagyobb területet ültettek be idén: a belvároson kívül már a Kossuth Lajos sugárútra, illetve a Rókusi, Makkosházi körúti, valamint a Károlyi-kollégium előtti forgalomterelőkbe és útszéli ágyásokba is jutott a virágokból.– A belvárosi parkokba közel 40 ezer tulipánhagymát vásároltunk, de kerültek ki másodszorra felhasznált hagymák is, amelyek tavaly már virágoztak egyszer a Széchenyi téri virágágyásokban – magyarázta a megnövekedett virágos felületek okát Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. Így idén nagyjából 60 ezer tulipán díszíti a várost. Ezek mellett jelenleg kétnyári virágokat lehet látni. Legnagyobb mennyiségben az árvácska van jelen, de látványos még a nefelejcs és a viola is.– Elsősorban a virágok színharmóniájára, illetve kontrasztjára törekszünk. Sok fajtával és színnel dolgozunk, ezenkívül próbálunk a különböző fajták magasságeltérésével játékos vonalakat, formákat is belevinni a tervekbe. Minden évben új terveket készítünk, és más-más színeket kombinálunk, mint amilyen előző évben volt, hogy változatosak legyenek színben és alakban is a virágágyak – mondta el lapunknak Makrai László, aki szerint a fajtagazdagságot az mutatja legszemléletesebben, hogy jelenleg csak a Széchenyi téren 27 különböző tulipánfajta van kiültetve. Oda került egyébként a legtöbb virág: 25 ezer kétnyári, illetve 36 és fél ezer tulipán.A legintenzívebben fenntartott ágyásokban évente kétszer cserélik ki a virágokat. Az egynyári virágok kiültetését május végén kezdik majd el, amelyek őszig, illetve a fagyok beálltáig fogják a várost díszíteni. Az egynyári virágokat ősszel, október közepétől váltják le a kétnyári virágok, ekkor ültetik el az újonnan vásárolt tulipánokat, amelyek 2019 tavaszán fogják parkjainkat színesíteni.Az egynyári, kétnyári és hagymás növények, valamint a muskátlis virágdekoráció beszerzése éves szinten közel húszmillió forintba kerül. Makrai László úgy fogalmazott, nagymértékű lopást idén nem tapasztaltak, rongálások azonban előfordultak. – Elsősorban a tulipánoknál találkoztunk letört és elhajított virágokkal, az árvácskákat pedig több helyen letaposták. Úgy tapasztaljuk, sajnos a kutyasétáltatók nincsenek tekintettel az ágyásokra.