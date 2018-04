Házhoz mennek a hulladékért: közel 1600 gyűjtőedényt kapnak a belvárosiak és a panelban lakók

A napokban elindult program ehhez is igyekszik hozzájárulni azzal, hogy közel 1600 szelektív gyűjtőedényt osztanak ki a lakóknak a nagykörút és a Tisza közti területen, illetve a paneles övezetekben.

– Mi egyedül kevesek vagyunk. A lakosság együttműködése is kell ahhoz, hogy jól menjen a szelektív hulladékgyűjtés, és ne váljanak idővel illegális hulladéklerakóvá a gyűjtőszigetek, ami sajnos állandó problémát jelent sok helyen – mondta lapunknak Koltainé Farkas Gabriella, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. igazgatója.Így a lakóknak már a gyűjtőszigetekig vagy a hulladékudvarokig sem kell elmenniük, ha a szelektíven gyűjthető hulladékuktól akarnak megszabadulni. Gyakorlatilag saját lakhelyükön kidobhatják az újrahasznosítható papír-, illetve tisztára mosott műanyag- és fémhulladékokat, ami így nem a háztartási szemétben végzi., a közös képviselőkkel és társasházkezelőkkel történő előzetes egyeztetés alapján. Ezzel egyszersmind bővítik a belvárosi szelektív hulladékgyűjtési lehetőségeket is, amelyről korábban megírtuk, hogy jelenleg mindössze két gyűjtősziget található a kiskörúton belül. A szelektív kukákat a tervek szerint még a jövő hét folyamán megkapják a házak, a gyűjtés ugyanis ezen a területen május 4-én indul. Várhatóan kéthetente péntekenként lesznek szelektív gyűjtőjáratok – a lakókat arra kérik, aznap reggel 5-ig tegyék ki a szelektíves kukákat., a begyűjtés május végéig indul el. Fontos tudni, hogy az üres üvegeket továbbra is csak a gyűjtőszigetek megfelelő edényébe szabad bedobni vagy a hulladékudvarokban leadni. A most kiosztott gyűjtőedények összértéke 17 millió forint, amit a cég saját költségvetéséből fedez. A magánházas övezetekben marad az eddigi sárga zsákos rendszer.Ennek a programnak az összköltsége 300 millió forint, amelyre pályázati forrást nyert a hulladékgazdálkodás.Fotó: Török János