Hegesztők és karosszériások vizsgáztak a Csillagban - galéria

Hétfőn tette le az szóbeli vizsgát Haizer Lajos és Görcsi Norbert is. Mindketten azt mondták, hogy hasznos volt a tanfolyam, és olyan szaktudást kaptak, amit majd a szabadulásuk után biztosan tudnak majd hasznosítani.– Ez egy jól fizető szakma, úgy hallottuk, hogy akár 300 ezer forintot is lehet vele keresni – mondta Haizer Lajos, aki a hegesztéssel párhuzamosan szociális szakgondozó tanfolyamra is jár, abból még egy éve van. Görcsi Norbert pedig azt tervezi, hogy szabadulása után egy ideig külföldre megy dolgozni, ehhez pedig angolul is tanul a börtönben.A tanfolyamok két évvel ezelőtt kezdődtek, a Szegedi Szakképzési Centrum és a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. Az oktatás pedig a Nagyfa-Alföld Kft. gyártelepén volt.A rabok az elmúlt két évben heti három napot, naponta pedig 8 órát töltöttek tanulással.