Hétfőn indul a XIV. Szegedi Őszi Zsidó Kulturális Fesztivál - Helyreállítják a vihar sújtotta temetőt is

Baumhorn Lipót tervei alapján épült a szegedi Új Zsinagóga, amelynek a közelmúltban fejeződött be a felújítása. – Sok vihart hozott az élet, a zsinagóga sok dolgot átélt, így különféle természeti erők csapásait is – mondta Lednitzky András, a Szegedi Zsidó Hitközség elnöke, Izrael tiszteletbeli konzulja.



Az épület nemrég esett át külső renováláson, a tetőt, az ablakokat és a kerítést is felújították a kormány támogatásával. A biblikus kert rekonstrukcióján is túl vannak, bár ott még az öntözőrendszer nem a legtökéletesebb. Most a Szegedi Zsidó Temető helyreállítása következik, ugyanis a július 27-ei vihar nagy károkat okozott. Az öt és fél hektáros területen több mint tízezer sír található, ebből 31 sérült meg komolyabban. Több százéves fa dőlt ki a vihar során. Volt, amelyik a mosdató és a gondnoki épület tetejében tett kárt, azok rendbetételére a biztosító 255 ezer forintot adott.



– Bokta László, a város polgármestere húsz percen belül a segítségünkre bocsátott embereket, akik felmérték az okozott kárt, emellett 4 millió forintot adott a temető helyreállítására. A Belvárosi temető munkatársai is segítettek a vihar után. Jelenleg árajánlatokat várunk, hogy a komolyabb munkálatokat elkezdjük – mondta Lednitzky András.



A renoválások mellett jövő hétfőn kezdődik a XIV. Zsidó Őszi Kulturális Fesztivál is, amely november 10-ig tart majd: lesznek könnyű- és komolyzenei koncertek, könyvbemutatók. Fellép például Dés László, valamint a Szegedi Szimfonikus Zenekar is. Eljön Ádám Eszter, a Jeruzsálemi Zeneakadémia klasszikus énekművésze és Nógrádi Gergely főkántor is. A XXIII. Szegedi Izraeli Vacsoraesten ő fogja előadni a Ha én gazdag lennék című dalt, ezzel is emlékezve a kezdetekre és Gregor Józsefre. A kulturális fesztiválon kerekasztal-beszélgetést tart Kovács András szociológus, Horváth Péter író is bemutatja GETNO című könyvét.