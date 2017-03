Hétvégén megszületett a kétpúpú Juszuf: újabb tevecsikó a Szegedi Vadasparkban

A csikó kora reggel jött világra, és bár születése nem volt teljesen problémamentes, a vadaspark szakembereinek hála gyorsan erőre kapott és szopni kezdett, anyja a felvidéki Bajmóc állatkertjéből származó tevekanca, Kata pedig azóta is gondját viseli.



Kétféle teve él a Földön, az egypúpú (Camelus dromedarius) Afrikában, a kétpúpú (Camelus bactrianus) Ázsiában, Szegeden az utóbbi faj egyedeit gondozzák. A kétpúpú tevék kiválóan alkalmazkodnak az extrém időjárási körülményekhez, hiszen élőhelyükön Ázsia sivatagos, félsivatagos területein nyáron rendkívül meleg van, télen pedig jóval hidegebb az időjárás mint Közép-Európában.



Az anya egy utódnak ad életet 13 havi vemhesség után, a csikóját egy-másfél éves koráig neveli.



Sokáig úgy vélték, hogy a kétpúpú tevék Belső-Ázsiában honos vad őse már ki is pusztultak, hasonlóan a vadlóhoz, azonban sikerült a kritikusan veszélyeztetett faj néhány kisebb populációját felfedezni, számuk összesen 950 egyedre tehető.



A tevék a Szegedi Vadaspark látogatóinak kedvencei közé tartoznak, többször születtek is már csikók az állatkertben. Van köztük, amelyik a Tisza-parti városban maradt, mint a rövidesen szintén anyai örömök elé néző Góbi, mások pedig más állatkertekbe kerültek. A csikók közül akadt olyan, amely - hogy szokja az emberek közelségét - gondozója vezetésével sétákat tett a vadaspark útjain. A tervek szerint az idei szaporulatból is kiválasztanak egy kis tevét, mellyel külön foglalkoznak.



A Szegedi Vadasparkban az óvilági tevék mellett valamennyi dél-amerikai rokonuk is megtekinthető: a veszélyeztetett és félénk vikunya, a termetes guanakó, valamint a két háziállat, a szelíd alpaka és láma.