Hetven hektárt perzselt már föl a tűz

Tüzesen indult ez a hét is



A hét első napján három helyen is égett a kiszáradt aljnövényzet Csongrád megyében. Szeged és Makó külterületéről érkezett lakossági bejelentés, összesen öt hektáros területen csaptak fel a lángok. A tűzoltók több vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat, személyi sérülés nem történt.

Nagyon ritka, hogy ilyen korán kell elrendelni a tűzgyújtási tilalmat, de annyira száraz az aljnövényzet, hogy idén már 90 szabadtéri tűzhöz riasztották a megyei egységeket – tudtuk meg Molnár Krisztina tűzoltó főhadnagytól, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől.A szakember elmondta, hiába vannak záporok, kisebb esők, utána is legfeljebb két nap múlva újabb szabadtéri tűzeset miatt kell vonulniuk, amelyekben eddig összesen közel 70 hektárnyi terület – nádas, bozót, út menti bokros-fás társulások – égett el.A tüzek 99 százalékát emberi gondatlanság okozza, például a vonat és az autó ablakán kidobott csikkek és a tarlóégetés. Ezért kellene bejelenteni tíz nappal korábban eljárási díj ellenében a katasztrófavédelemnél, ha valaki tarlót akar égetni, amit hivatalosan csak akkor lehet megtenni, ha a szakhatóság például a szél erősségének ismeretében engedélyt ad rá.Akkor is legfeljebb tízhektáros területen. Ahol és amikor az önkormányzati rendelet engedélyezi, lehet kerti zöldhulladékot is égetni, de a tüzet sosem szabad felügyelet nélkül hagyni, és a kezünk ügyében kell lennie a tűz oltására alkalmas mennyiségű oltóanyagnak. Ha föltámad a szél, azonnal oltsuk el a tüzet! – hangsúlyozta a főhadnagy.Aki engedély nélkül éget külterületen, az 50-től 500 ezer forintig terjedő tűzvédelmi bírságra számíthat. Ha a külterületi vagy kerti égetésből szabadtéri tűz keletkezik, és amiatt a tűzoltóknak be kell avatkozniuk, annak 20 ezertől 3 millió forintig terjedő bírságot kell fizetnie.