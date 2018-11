Híres festmények színfoltjai üvegpalettán

Mindegyik Balogh Csaba-kép mögött ott egy koncepció, amelyet érdemes végigkövetni. Viszont a végén a művek cserébe hihetetlen nyitottá válnak. A tárgyak némelyike a ready-made művészet felé hajlik. A Szegények kenyere címet viselő térinstalláció például különféle technikai tárgyak megőrzésére szolgál, hiszen hungarocelldarabok öntőformákká váltak. Így maradt meg egy elektronikai cikk csomagolása, immár betonként. Széles asszociációs sávokban lehet gondolkodni a kiállított művek kapcsán.– A falon lévő üvegcserepek tulajdonképpen paletták. Ezeken kevert ki a művész különféle színkódokat, amelyekkel később számos híres festményt restaurált – mesélte Nátyi Róbert művészettörténész, mivel az üvegeken valóban olyan „pacák" vannak, amelyekkel híres festményeket hozott rendbe a művész. A palettáknak erős spirituális tartalmuk van, felfedezhetők itt ősi jelek is. – A kortárs művészet fontos része absztrahálni a formát jelképpé. A lehető legegyszerűbben, de úgy, hogy a mögöttes tartalom megmaradjon – meséli a művészettörténész. – A művész letesz egy formát, majd a közönségtől várja a partneri kapcsolatot.A kiállítás szempontjából különösen fontosak a címek, velük együtt érvényesül a mű. A szervezők közel akarták hozni a kortárs művészetet a szegedi közönséghez. Ezért megjelenik a kiállításon az absztrakt expresszionizmus, de a pop-art művészet is. Meg akarták győzni a látogatókat, hogy nem kell félni a kortárs művészettől. Hiszen ezekben az alkotásokban nem találnak szövegszerűségeket. Itt színek vannak, vonalak és energiák. Azokat kell átélniük a látogatóknak. Csak azoknak szólalnak meg a művek, akik nyitottak.Balogh Csaba kiállításán helyet kap térinstalláció és üvegfestmény is. Fotó: Frank Yvette