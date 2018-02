Idén Shakespeare juttatja célba a Valentin-napi üzeneted a REÖK előtt

Tavaly is nagy sikert aratott a Dóm téren egy Shakespeare-vígjáték, a Vízkereszt, vagy amit akartok. Látványos díszleteleme kiköltözik pár napra a Reök-palota előtti térre. Fotó: Dusha Béla

Hatalmas Shakespeare-fejre tűzhetik ki romantikus üzeneteiket a szerelmesek február 12-étől. A REÖK előtt kap helyet a Szegedi Szabadtéri tavaly nyári előadásának látványos díszlete, amely szelfipontnak se lesz utolsó. A legfrappánsabb papírszívekkel ráadásul nyerni is lehet.Hatalmas Shakespeare-szobor várja a szerelmeseket Valentin-nap környékén a REÖK előtt. A Szegedi Szabadtéri tavalyi évadának egyik leglátványosabb díszlete költözik pár napra a palota előtti térre. Az angol költő arcának monumentális mását bárki birtokba veheti: megmászhatja szakállát, fotózkodhat az orrán, vagy tar fején üldögélhet. Ilyen közelről még egy Szabadtéri-díszletet sem vehettek szemügyre a nézők.Idén nyáron a világ egyik legszebb szerelmes történetét, a Rómeó és Júliát láthatja a közönség a Dóm téren. Többek között ez is az apropója annak, hogy a REÖK előtti térre kerül a szobor. Shakespeare már évek óta állandó vendég Szegeden, zajos sikerrel fogadták a Szabadtérin a korábbi évadokban bemutatott darabjait is. Ki lehetne pontosabb szimbóluma a közelgő szerelmesek ünnepének, mint ő?

A monumentális, 12 méter hosszú és 5 méter magas, fektetett Shakespeare-fej persze látványnak és szelfipontnak sem lesz utolsó, ám pluszfunkciót is kap. Február 12-étől 14-éig bárki rátűzheti szerelmének szánt üzenetét vagy – ha egyedülálló – szerelmi ábrándjait, kívánságát. Ehhez segítségül szolgálnak majd a szobor felületére erősített, piros papírszívek.Aki pedig meg is örökíti az elkészült üzenetet, és beküldi azt a reokvalentin@gmail.com címre, megnyerheti a backstage fotózással egybekötött páros jegyet a nyári Rómeó és Júlia-előadásra. A beérkezett levélkéket a Facebookon lehet majd lájkokkal támogatni, ahol a legötletesebb, legszebb, legszívhezszólóbb üzenet lesz a befutó.Ezenfelül is tartogat meglepetést a szerelmeseknek Shakespeare. Romantikus, élőzenei kísérettel spékelt pezsgőzést is nyerhetnek a szobor mellett azok, akik részt vesznek a Rádió 88 kedd délelőtti nyereményjátékán. A tíz szerencsés pár a pezsgő és a Valentin-napi falatok mellé páros fotózást kap ajándékba.A Dóm téri Shakespeare-bemutatót Hegedűs D. Géza rendezi, aki Rómeó és Júlia szerepére Vecsei H. Miklóst és Mészáros Blankát, a Vígszínház és a Katona József Színház fiatal művészeit kérte fel. Az előadásban fontosabb szerepet játszik még többek között Hegyi Barbara, Hajdu Steve és Józan László is. A közelgő Valentin-nap alkalmából pedig nincs is annál jobb tipp, mint hogy ezzel a produkcióval – és ezáltal egy romantikus nyáresti élménnyel – lepjük meg szerelmünket. (X)