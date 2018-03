Így várja Szeged a nemzeti ünnepet - fotók

A városi ünnepségnek helyet adó Klauzál térre már kikerültek a nemzeti lobogók, akárcsak a Kárász utcára, ahol éppen szerda délelőtti ottjártunkkor kezdték felhúzni Szeged város zászlaját. Mivel itt állunk az országgyűlési választások kapujában, a pártok plakátjai sem hiányozhattak, de ünnepi hangulatba öltözött a belváros - akárcsak a belvárosi híd, amelyet végig zászlók díszítenek. A városháza előtt is lobogtak már a zászlók egy nappal a nemzeti ünnepet megelőzően.A Tisza Lajos körúton szinte végig találkozhatunk magyar, valamint EU-s zászlókkal is: egyébként is megfigyelhető volt, hogy többségében inkább az EU zászlaja volt kint a magyar trikolor mellett a póznákon. Az Aradi vértanúk terén sem lehet nem észrevenni, hogy csütörtökön ünnepel az ország, a Dugonics téren viszont jóformán semmi nem utal arra, hogy holnap március 15-e lesz.Ugyanígy a körutakon, vagy a város külső részein sem sok zászlót láttunk: a nagykörút mellett a Petőfi Sándor sugárút (főképp ennek vége, az elején még néhol találkozhattunk zászlókkal), de Tarján is elég "zászlómentes" volt szerdán délelőtt - a pártok plakátjai viszont itt is kint voltak.