Indul az autós adótraffipax

A vizsgálat elsősorban a használt gépjárműveket forgalmazókat, az autóalkatrész-kereskedőket, valamint a gépjárműszervizeket ellenőrzi. A szektorban mára csupán 60 százaléka működik azoknak a vállalkozásoknak, amelyek 2013-tól ezekkel főtevékenységként foglalkoztak. A több mint 42 ezer autós cég 37 százaléka jelenleg adószámtörlés, illetve kényszertörlés alatt áll, vagy már fantomizálódott.



Az érintettek majdnem harmada vett vagy adott el az EU más tagállamában is – ami természetes a használt autókat, alkatrészeket forgalmazóknál. Kiderült, hogy a gépjármű-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozók a vizsgált időszakban 745 milliárd forint összegben szerepeltették helytelenül bevallásaikban a közösségi beszerzéseiket, ami adózónként 111 millió forintot jelent.



Ezt tetézi, hogy a bejelentett munkavállalók fele után nem vagy helytelenül nyújtották be a járulékbevallást. A rostán fennakadtak esetében az adóhivatal dönt a további eljárásról – szándékos adóeltitkolás esetén ellenőrzésre, kisebb hibák esetén támogató eljárásra számíthatnak az érintettek.



Az autós ellenőrzés országos, de vele párhuzamosan fut egy kisebb, helyi adótraffipax is április 17-étől 20-áig. – A NAV megyei munkatársai Szegeden és a környező településeken fokozottan ellenőrzik a kertészeteket, a dísznövény-kereskedőket és a díszfaiskolákat – tudtuk meg Némedi-Varga Évától, a hivatal sajtófőreferensétől. Elsősorban a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgéppel kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják.