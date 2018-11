Izgalmas szellemi párbaj: helytörténeti vetélkedő Újszegeden

Csakis olyanok vehettek részt a versenyen, akik nem helytörténészek. Fotó: Frank Yvette

A super jelentése



A győztes csapat nem kiválóságát szerette volna firtatni a név felvételével, hanem a témához kapcsolódva választották ki. A super német eredetű szó ugyanis hajóácsot, dunai hajókat és bárkákat készítő régi mesterembert jelent.

Melyik évben épült a Hősök kapuja? Hogy hívták Juhász Gyula lánytestvérét? Hol volt az Ablaka György Nyomda? Milyen stílusban épült az alsóvárosi Havi Boldogasszony-templom? – többek közt ilyen kérdésekre kellett helyes választ adnia a szegedi helytörténeti vetélkedő két döntős csapatának szerda este. A Bálint Sándor Művelődési Házban különböző városrészek 4-5 fős csoportjai szálltak ringbe az elődöntőkön, a végső játszmát a kecskésiek és a vegyes városrészekből származó csapat vívta meg.Huszonöt-huszonöt kérdést kaptak a játékosok, akiknek több feladvány is komoly fejtörést okozott. Szinte végig fej-fej mellett haladtak a versenyzők, végül egyetlen ponttal a vegyes csapat, a Superek győzedelmeskedtek.– Hatalmas öröm ez számunkra, nagyon izgultunk a vetélkedő előtt, de megérte. Korábban még nem volt részünk ilyesmiben, viszont a városban járva mindannyiunknak feltűnik egy-egy felirat, épület, szobor, jelenség, amelyről rögtön mindent tudni szeretnénk. Általában ilyenkor internetről, könyvekből tájékozódunk, de most a verseny által még több tudásra és ismeretre tettünk szert. Sokat tanultunk a városunkról, már csak ezért is megérte – nyilatkozta lapunknak Horváth Ferenc, a győztes csapat kapitánya.– A megmérettetést utoljára 1997-ben rendezték meg, azonban Apró Ferenc helytörténész, aki a válaszokat bíráló zsűrit vezette, most, a tavasz során felkeresett minket, hogy szeretné, ha az intézményünk helyet adna a programnak. Örömmel fogadtuk a felkérést, és úgy tűnik, elértük a célunkat, nagy érdeklődés volt a vetélkedő iránt – tudtuk meg Jáger Richárd igazgatótól, aki hozzátette, csakis olyanok mérettethették meg magukat, akik nem a témával foglalkozó szakemberek.