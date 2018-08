Játszva tanulhatnak a vállalkozók

Befejezéséhez közeledik a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara InnCommerce elnevezésű uniós programja. A kétéves munka eredménye, hogy a vállalkozások egy új, játékosított képzéssel fejleszthetik azokat a készségeiket, amelyekkel sikerrel vihetik piacra termékeiket és szolgáltatásaikat. A megyei gazdasági önkormányzat bolgár, brit, finn, lengyel és spanyol partnerekkel közösen fejlesztett ki egy olyan ingyenes, online e-learning felületet, amellyel szinte játszva tanulhatnak akár 6 nyelven is a regisztrálók.



A projekt legizgalmasabb eleme az internetes felület, amelyen a tanulás közben számos kihívást és teszteket teljesítve kell felnevelni egy fát. A játszva tanulókat 10 oktatási modulon kalauzolja keresztül a rendszer, ezekkel olyan kulcsfolyamatokat ismerhetnek meg, mint például a piacosítás, a marketing vagy éppen az innovációfejlesztés.



A program lehetőséget biztosít arra is, hogy a felületen tanulók közösségekbe szerveződjenek, így akár későbbi üzleti együttműködések is létrejöjjenek. A képzési anyaggal és az internetes felülettel az induló vállalkozások mellett az oktatási intézményeket is meg tudják szólítani.



Az online platform mellett létrejött két kézikönyv is, egy a vállalkozóknak, egy pedig a képzőhelyeknek. Az Erasmus+ pályázati keretből támogatott program összesen több mint 90 millió forintból valósult meg.