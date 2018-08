Jobban odafigyelnek az idősekre a hőségben: az ebéd és a bevásárlás mellett vizet is visz a mórahalmi tanyagondnok

- Kánikulában különös figyelmet fordítunk rájuk. Sűrűbben kilátogatunk azokra a tanyákra, ahol olyan egyedülálló idősek élnek, akik nem kérnek mindennapos szolgáltatást. Ilyenkor nagyon kíváncsikká válunk – mondta nevetve Czékus Ella, a mórahalmi önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának szakmai vezetője irodájában, ahol csak 28 fokra volt állítva a légkondicionáló, de a kinti perzselő hőségben ez is enyhülést jelentett.A szakember elmondta, a szokásos bevásárlás és ebédkihordás mellett a rendkívüli melegben vizet is visznek a tanyán élő időseknek. A szolgálat négy tanyagondnoka a hét körzetre osztott mórahalmi tanyavilágot négy kocsival járja nap mint nap.Czetter Imre 2016 óta tanyagondnok, kedden őt kísértük el tizenkét tanyából álló körútjának néhány állomására.– Nagyon nehéz, eljárt az idő, de mit csináljunk, ez van, muszáj túlélni. Ez a nagy meleg még a fiatalt is megviseli – mondta nagyot sóhajtva a 81 éves Sebők Gézáné. – Teát iszom állandóan, az ásványvíz épp elfogyott. Hála istennek egészségem még van, de nem bírok mindennap főzni. Így azért megvagyok, hogy hozzák az ebédet – mondta az idős asszony.– Lustálkodunk, kint meg szalad a föld – viccelődött Vér Ferencnével a falugondnok.– Annyira meleg van, és azt írja a Délmagyar, hogy még melegebb lesz. Bent lustálkodok a hűvösön napközben, így bírom csak a meleget. Már dolgoztam kint reggel, még hét óra se volt. Persze nem napszámba, csak kapáltam egy óra hosszat – mesélte a jó kedélyű asszony, aki kíváncsian vizsgálta meg, mi az ebéd. – Rakott valami, meg leves – nézegette az ételt. – A gyerekek elszabták, kevés kenyeret hagytak. Imre, hozzon egy kicsit – kérte a tanyagondnokot, aki megígérte, hogy szerdán és pénteken is hoz majd fél kilót az egyedül élő 91 éves asszonynak.Kónya Imréné már nehezen mozog, idén még nem volt kint az udvaron. – Már reggel csupa víz vagyok – mutatta.– Reggel a vejem hozza a tejet kenyérrel, utána vízzel veszem be a gyógyszereket. Eddig egy bögre vizet ittam – mutatta az asztalon lévő műanyag füles poharat. A szobában elviselhetetlen volt a hőség. – Hiába nyitva az ablak, nem jár a levegő. Az udvarra már nem tudok kijárni, az veszélyes nekem – magyarázta, pedig a fák árnyékában odakint elviselhetőbb volt a levegő, mint a fülledt szobában.