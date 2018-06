Jótékony célokért szól a dal: képzőművészet, zene és irodalom a GEMMA-iskoláért

null null

– Mint GEMMA-s szülő régóta szerettem volna segíteni az intézményt, amelybe 19 éves, autista lányom, Klára is jár. Sok együttgondolkodás, közös zenélés és alkotás hívta életre az Agóra Fúzió Projektet, amely egy jótékonysági összművészeti performance – mondta lapunknak Ágoston Lóránt képzőművész, a deszki Zoltánfy-iskola tanára.Felelevenítette, hogy a Szent-Györgyi Albert Agórában dolgozó barátja, Rózsa Péter javasolta évekkel ezelőtt, hogy a festményeit rendhagyó módon vetítsék ki az Informatorium falára. Ez azonban csak egy felvetés maradt. Egy ismerősüket később meglepetéskoncerttel köszöntötték egy rögtönzött zenekarral, s végül innen indult egy jótékonysági estről az ötletelés.– Annál kézenfekvőbb, mint hogy Klára iskoláját segítsük, nem is adódhatott volna. A GEMMA-iskola vezetője, Péntek Imréné is örömmel fogadta felvetésünket, hiszen nemrég átadtak egy speciális játszóteret, ám a 7 millió forintos költségből még 1,2 milliónyi hiányzik – magyarázta Ágoston Lóránt.Az Agóra Fúzió Projekthez már több mint 20 zenész csatlakozott. Kovács Árpád verseket írt Lóránt dalai közé, s külön érdekesség, hogy az autista Klára is hozzájárult az esthez, részben a látványvilágához. Édesapjával ugyanis különös együttműködésük van, Lóránt kollázsaihoz rendszeresen felhasználja a lánya általa készített, sajátos kalligrafikus rajzokat. A performance-szerű est alatt többnyire ezekből készült videókat láthat a közönség a falra vetítve.A rendhagyó jótékonysági est pénteken 18 órakor kezdődik az Agórában. A belépés díjtalan, ám egy adománygyűjtő ládát is kihelyeznek, így bárki tetszés szerinti összeggel támogathatja a GEMMA-iskola működését.