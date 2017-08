József Attila, Móra Ferencné, Grecsó Krisztián: egy pakkban egy ezrest ért - Már ingyen is szabadulnánk a könyvtől

Készletsöprés a Körút Antikváriumban: a költözés előtt a 10 ezres készlet többségén szeretnének túladni. Az akciós használt könyvekre azért még van kereslet. Fotó: Török János

– Azért József Attila csak József Attila. – Csontos László, a Kárász utcai antikvárium munkatársa a költő válogatott költeményeit tartalmazó kötetét, Móra Ferencné szakácskönyvét és Grecsó Krisztián Jelmezbál című családregényét összesen ezer forintért vette volna át tőlünk. Csak Grecsó könyve majdnem 3500 forintba kerül újonnan a könyvesboltokban.

Rostás Gergelyné Margit egy nagy halom 100 forintos könyvön: azt mondja, csak időt kell szánni egy antikváriumban arra, hogy valami szépet, értéket találjon az ember. Fotó: Török János

– Nem bontanám le, hogy külön melyik mennyit ér. Nálunk az a szokás, hogy az egészre mondunk egy árat, és a vevők ezt nagy többségben elfogadják. Az ár attól is függ, hogy a hozott könyvből éppen mennyi van nálunk. József Attilánk van, de nem ez a kötete. Szakácskönyvből vagy hat tonna van a polcokon, szinte senki nem viszi – magyarázta a szakember.A Csongrád megyéhez ezer szállal kötődő írók műveiért a Körút Antikváriumban Chovanecz György egy fillért sem adott volna. – Éppen készletkisöprés van nálunk. Hamarosan kisebb helyre költözünk. Vagy 10 ezer kötet halmozódott fel az évek során a boltban, ezért már vagy egy éve nem veszünk át használt könyvet, csak hagyatékokhoz járunk ki. Az emberek azért a mai napig hozzák be eladásra köteteiket: mindenki menekül a könyvektől – közölte.

Jakó Csaba szerint a Csongrád megyéhez kötődő, különösen a kortárs írók műveit jobban el lehet adni Szegeden. Fotó: Török János

Jakó Csaba, a Dekameron Antikvárium vezetője szerint az ingatlanpiac beindulása a használt könyvekre is hatással volt. – Sok lakás cserélt gazdát, a belvárosból több idős ember költözött el kisebb lakásba. Náluk az évek alatt komoly könyvtár halmozódott fel, amin szeretnének túladni. Csak nagyon megválogatva vásárolok köteteket, hiszen amiből több is raktáron van, az értéktelen számomra. Hogy ne kelljen mégse kidobni, kapcsolatban vagyok határon túli szervezetekkel, amik jó szívvel fogadnak ilyen kötetekből adományt – mesélte az antikvárius. Néhány tucatkönyvet az egyik híres szegedi szállodának is adott, a recepció mellől bárki elviheti – strandirodalomnak. Ha nem viszik vissza, akkor sem kéri számon senki a példányokat a turistán.– Zenei fesztiválok előtt egyetemisták megpróbálják régebbi szakkönyveiket eladni, de ezeket szintén nem veszem át, hiszen egy jogi vagy informatikai könyv akár egy év után is elavulttá válhat. Másrészt az egyetemistáknak meg sem fordul a fejében, hogy a szakkönyveket az antikváriumban keressék: a kereslet és kínálat ezen a téren nem talált egymásra – mondta Jakó Csaba.

Elmondása szerint a kortárs Csongrád megyei írók könyveit sokan keresik az antikváriumban is, Grecsóért egyből adott volna 800 forintot. Ezt 1200-1500 forintért tette volna ki. – Móra Ferencnét akkor venném át egy ezresért, ha nem lenne készleten belőle három. József Attila az egyik kedvenc költőm, de a válogatott műveiért Arany Jánoshoz és Petőfi Sándorhoz hasonlóan egy fillért sem tudnék adni. Olyan sok van belőlük – közölte.– Én szeretek böngészni az antikváriumban. Csak idő kérdése, és biztos rátalál valami szépre az ember – mondta a nyugdíjas Rostás Gergelyné Margit. Az asszony egy képzőművészettel kapcsolatos könyvet lapozgatott, amit 100 forintért kínáltak a Dekameronban. – Ezt megvásárolom. Egy szép könyvet teljesen más érzés a kézben tartani, mint a neten olvasni. A dédunokám olvas könyveket a neten, de majd kigúvad a szeme a fekete betűtengertől – magyarázta.