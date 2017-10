Jubileumi évadot kezd a Szegedi Egyetemi Színház

A tizenötödik évadára lemezbemutatóval, premierrel és az elmúlt másfél évtized történetét bemutató könyvvel készül a Szegedi Egyetemi Színház (SZESZ) – mondta el hétfőn Varga Norbert, a társulat művészeti vezetője.



Az együttes szokásos játszóhelyén, a Pinceszínházban kedd este kezdi az évadát A démon gyermekeivel. Tovább játsszák az Őszi Kulturális Fesztivál keretében október 18-án Drubina Orsolya rendezésében a Nagyanyám immár webkamerán figyeli, a tyúk hogy tojik című előadást a BTK régi tornatermében, majd 24-én a Naked SZESZ verszenésítős játékát a Nyugi kávézóban, és 25-én a Tűzbe vetett evangélium című Baka István-emlékestet a Hungi Vigadóban. Nógrádi Claudia Kalliopéját 30-án adják elő a Pinceszínházban, valamint a veszprémi és a debreceni egyetemi színházi találkozón is részt vesznek.



Idei első új produkciójukat november 8-án láthatják a Hungi Vigadóban: Géczi Gergő és zenésztársai, a Sungazers együttes mutatja be a Narrow Lungs című kislemezüket. Az elvont zenei világot vetítés és Fazekas Hanga grafikus és Chalhoub Emil fotográfus képeiből rendezett kiállítás teszi összművészetivé. A jubileumi évad alkalmából visszatekintő kötet kiadását tervezi a társulat: az alapító, Czene Zoltán és Varga Norbert a krónikásai az elmúlt 15 évnek, valamint a tavaszi könyvbemutatót másfél évtized plakátjaiból, fotóiból rendezett kiállítás kíséri majd. A kötet és a SZESZ új darabjának bemutatóját is a tavaszi III. Szegedi Egyetemi Színházi Találkozóra tervezik; Kárpáti Péter Én, a féreg című „Kafka-kabaréját" viszi színpadra Varga Norbert.