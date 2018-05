Júliusban ismét szabadtéri Zsombón - sajtótájékoztató sztárokkal

Két helyszínen összesen öt színdarabot mutat be a Zsombói Szabadtéri Színpad idén nyáron. Június 30-ától július 28-áig minden hétvégén kínálnak kulturális programot a Szeged melletti településen. Hajdú Lajos, a József Attila Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója elmondta, az első három bemutatót a Rózsa Sándor Csárda előtti területen tartják, ezt követően pedig két kamaradarabbal visszatérnek a gyökerekhez: arra a játszóhelyre, ahol a zsombói szabadtéri története elindult.Elsőként a Társasjáték New Yorkban című vígjátékot mutatják be, melyben Esztergályos Cecília és Koncz Gábor is játszik. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, aki tavaly a Csókos asszonyban már fellépett Zsombón, elmondta, ismét szívesen tér vissza, mert szereti az itteni társaságot.Július 7-én a Turay Ida Színház Operettgáláját láthatja a közönség többek között Mikó István és Hűvösvölgyi Ildikó közreműködésével. A Rózsa Sándor Csárda előtt játszott utolsó darab pedig július 14-én a Sári bíró lesz, mely a Külhoni Magyar Nemzeti Színház produkciója. A teátrum először mutatkozik be a Homokhátságon.A zsombói piactéren 2013 és 2016 között 12 produkciót láthatott a közönség. Idén ismét színházzá változik: először Verebes István rendezésében Pikali Gerda és Rékasi Károly kétszemélyes vígjátékát, a Boldogságot mutatják itt be, majd július utolsó szombatján a Falunap ünnepet. Utóbbi szerzője a szegedi Varsányi Anna, rendezője és egyik szereplője pedig Szilágyi Annamária, aki a Szegedi Nemzeti Színház más művészeivel együtt mutatja be az egyfelvonásos vígjátékot.Az előadásokra jegyet a zsombói József Attila Közösségi Ház és Könyvtárban lehet vásárolni.