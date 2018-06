Júliustól törzskartont töltenek ki a háziorvosok: személyes kérdéseket is fel kell tenniük, de a válaszadás önkéntes

Személyes kérdéseket is fel kell majd tenniük. Szabó Gabriella szerint n agyjából 40 percet venne igénybe betegenként ennek a törzskartonnak a kitöltése. Fotó: Karnok Csaba

A válaszadás önkéntes, vagyis a betegek maguk dönthetik el, adott kérdéskörben közölnek-e információkat vagy sem. Fotó: Karnok Csaba

Tavaly novemberben indult el az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér, amelyhez az összes egészségügyi szolgáltató, vagyis a háziorvosok, gyógyszertárak, közpénzből működő rendelőintézetek és kórházak csatlakoztak. Ebben minden olyan ellátás megjelenik, amit igénybe vettek a betegek, az adatokat pedig láthatják a patikusok és a kezelőorvosok is.Július 1-jétől a háziorvosok által kitöltött törzskartonokat vezető informatikai rendszer is kapcsolódik ehhez a rendszerhez.A lakosság egészségi állapotának felmérését célzó dokumentum a beteg családi anamnézisét, krónikus betegségeit, műtéteit, a diagnosztikai beavatkozásokat, a kapott terápiákat, a rendszeresen szedett gyógyszerek leírását és laboratóriumi eredményeit is részletesen tartalmazza, de rögzíti a dohányzási, alkoholfogyasztási, táplálkozási és testmozgási szokásait is, illetve mentális állapotát.A háziorvosoknak július 1-jétől számított 3 éven belül kell feltölteniük ezeket az adatokat az informatikai rendszerbe. Az általunk megkérdezett szakemberek azonban egyelőre el sem tudják képzelni, mindezt hogyan tudják megvalósítani.– Felháborítónak tartom ezt az adatgyűjtést – fogalmazott Szabó Mária szegedi háziorvos. – Teljesen biztos, hogy sem a beteg, sem az orvos érdekét nem szolgálja, hogy dokumentáljam, hány keresőképes ember él a családban, vagy hogy milyen szexuális beállítottságú. Én határozottan visszautasítom ezt a feladatot, nem is fogom megcsinálni.A háziorvos kiemelte, amellett, hogy nem rájuk tartozó dolgokról kellene kérdezniük a betegeket, idejük sincs ilyesmire. – Nagyjából 40 percet venne igénybe betegenként ennek a törzskartonnak a kitöltése. Vajon mikor kellene mindezt megcsinálni, amikor a betegellátásra se jut elég idő? Van, amikor napi 80 beteg is megfordul a rendelőben, emellett sokan hoznak leleteket is, amelyeket még rendelési idő után rögzítünk. Ezt követően még délutánra kellene visszahívnom kérdőívezésre a betegeimet? Vagy vegyek fel erre egy embert, aki csinálja, miközben pénzt nem adnak hozzá? – sorolta a felmerült kérdéseket Szabó Mária.A rendelkezés külön érdekessége, hogy annak elindítását éppen a nyári szabadságok idejére időzítették, amikor sok háziorvos nem dolgozik, mások pedig helyettesítenek, így még több munkájuk van. Abban egyetértenek az érintettek, hogy egyelőre fogalmuk sincs, hogyan álljanak neki az adatgyűjtésnek. A törzskarton „egyéb információk" rovatában felsorolt kérdésekre egyébként a betegeknek önkéntesen lehet válaszolni, vagyis mindenki maga döntheti el, hogy az adott kérdéskörben közöl-e információkat vagy sem.