Kalodába zártak egy kisfiút a Szeged Plázában - fotók

Elsőre meglepődhetett, aki szombaton a Szeged Plázába vetődött, mert ha jobban körülnézett egy csomó kínzóeszközt látott, ráadásul volt olyan, amelyikbe egy kisgyereket zártak. Így járt Kónya Koppány is, akit éppen a kalodában találtunk. Ő is a büntetés-végrehajtási szervezet roadshow-jára érkezett szüleivel, akik egy cseppet sem, voltak szomorúak, hogy egy kicsit legalább nem szaladgál a fiú. Koppánnyal egyébként beszéltünk is, miután letöltötte büntetését. Azt mondta, hogy szerinte semmi különöset nem csinált amiért büntetést kaphatott volna, ráadásul bármeddig ellenne a kalodában, ha tesznek elé egy számítógépet, internettel. Koppányt láthatóan érdekelte a börtönőrök munkája. Azonnal rohant is tovább a másik helyszínre, ahol tonfával kezdett csépelni egy állig védőruhába öltözött őrt. Az akciót szemmel láthatóan mindketten élvezték, össze is barátkoztak, és az sem kizárt, hogy később kollégák lesznek.Ugyanis a rendezvényen azon túl, hogy bemutatták a bv-sek munkáját, toboroztak is jövendőbeli kollégákat. Az érdeklődőknek elmondták és be is mutatták a börtönőrök, és általában a büntetés-végrehajtásban dolgozók munkáját, és meséltek a Csillag börtönről is.A Szegedi Fegyház és Börtön parancsnoka elmondta, hogy 2018-ban átlagosan ezerhatszázan ültek a Csillagban. A rabok átlagéletkora 39 év, és átlagosan 8 évet kell börtönben tölteniük. Rájuk kell vigyázniuk a börtönőröknek, a feladat pedig nem egyszerű, mert a rabok nem a cellájukban ülnek egész nap, hanem például dolgoznak és tanulnak is. Az intézet általános és középiskolájában évente csaknem kétszázan ülnek iskolapadba, és szakmát is tanulhatnak a Nagyfa-Alföld Kft. szegedi és nagyfai telepén. Aki akar lehet növénytermesztő, állattenyésztő, hegesztő, karosszéria-lakatos, férfiszabó, kőműves, asztalos vagy akár festő és lakáskarbantartó is – tette hozzá Tikász Sándor A Csillagban ülnek olyanok is, akiket életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéltek, akik közül többen is képzőművészkedni kezdtek. Az ő képeik láthatók Szegeden és Csongrád megyében több gyermekintézményben és az Ágota Alapítvány lakóotthonában is.