Kávéval és lapunkkal indul Farkasék napja - Ajándékot vittünk a több mint negyven éve előfizető házaspárnak

Jól jön majd a turmixgép, ha gyümölcslevest vagy krémlevest készít Farkas Ferencné. Fotó: Török János

– 1974 óta élünk Szegeden, a költözést követő első héten már előfizettünk a Délmagyarországra. Ennek már több mint negyven éve, így épp itt volt az ideje, hogy kisorsolják a nevünket – mesélte mosolyogva előfizetői játékunk nyertese, Farkas Ferencné, aki férjével fogadott bennünket petőfitelepi otthonában.– Reggelente kávé mellett olvassuk az újságot, általában minden nap így indul. Az elsőtől az utolsó oldalig mindent elolvasunk – mondta Farkas Ferenc.– Szakács vagyok, ezért a konyhai gépeknek hasznát vesszük a háznál. A férjem főként a bográcsos ételeket szereti főzni, például a halászlét, én szinte mindent elkészítek.A turmixgéppel gyümölcslevest, krémlevest készítek majd, a kisebbik unokám nagyon szereti ezeket – fejtette ki Erzsébet.A szegedi házaspár láthatóan sok időt tölt a konyhában, a turmixgépet rutinos mozdulatokkal, pár perc alatt beüzemelték – segítségünk nélkül.– Konyhai gépeket is használunk, de sokszor a két kezünk is elég ahhoz, hogy tudjunk ételt készíteni. A mai napig tíz-tizenkét órát is dolgozok, ha sokáig itthon vagyok, hiányzik a szakácskodás, de szerencsére az unokáknak tudok főzni – mesélte a szegedi szakács.