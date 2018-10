Kemény dió a generációváltás: iskola határok nélkül - gazdaságfehérítésről a kamarában

Korkülönbség a kerekasztalnál



Az előadások után egy kerekasztal-beszélgetés következett, M. Gergely Orsolya, a Junior Achievement Magyarország ügyvezető igazgatójának moderálásában. Ezen Bodrogi Csaba, a Bodrogi Bau Kft. értékesítési vezetője, Léhy Blanka, a Süti nem süti és a Kelesztő tulajdonosa, Magyar József, a Hungerit Zrt. volt vezetője és Tóth Gábor, a PC Trade Systems Kft. ügyvezetője osztotta meg generációváltással kapcsolatos gondolatait a hallgatósággal.

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tavaly hagyományteremtő szándékkal szervezte meg a formabontónak szánt I. Vállalkozói Napot, ami sikeresnek bizonyult, így csütörtökön megtartották a másodikat. A 2017-es esemény a „mindenkinek legyen B terve" gondolat körül forgott, ezúttal a generációs kérdések álltak a középpontban, a vállalkozói, vállalati életutat járták körbe.A megjelenteket a két ötlet- és házigazda köszöntötte, Pataki Andrea és Palotás Sándor, a kamara szolgáltatási és kereskedelmi alelnöke. Mindjárt útjára is indították az első játékot, és nem azt kérték, hogy mindenki tegye el a telefonját, hanem, hogy a készülékkel válaszoljanak a kérdésekre.Míg tavaly egy, idén már két fő előadója volt a rendezvénynek, elsőként Pistyur Veronika, a Bridge Budapest Egyesület alapító ügyvezetője, a legbefolyásosabb női startupvállalkozás indítója beszélt az új vállalkozói generációról A fehér 50 árnyalata című előadásában.Mindenki az gondolná, hogy a fehér egyértelmű, miközben Amerikában 48 fehér színt különböztetnek meg a festékgyártók. A gazdaságra is használják, hogy kifehérítés, és az előadó büszkén mondta, hogy már 818 a vállalható vállalkozói közösséghez tartozók száma. Az előadó szerint, ha Ausztria szintjére süllyedne nálunk a szürkegazdaság aránya, akár 4 kategóriát is javítana minősítésünkön a Standard & Poor's.100 év – 20 ezer évnyi evolúció! – Felkészülés az új világra címmel Bárdos András, a Sawyer Group Vezetői Akadémia egyik alapítója-trénere „botránkoztatta meg" a hallgatóságot. Főleg a fiatalabbakat, akik tőle tudták meg, hogy 31 éve még csak egy tévécsatorna volt, hétfőn adásszünettel. És azzal, hogy 3 évente lehetett külföldre menni, és a vámosok a szendvicsben is keresték az engedélyezett 50 dollár feletti tízes címletű bankjegyeket. Azon meg inkább az idősebbek lepődtek meg, hogy az USA-ban 10 év múlva az első számú nyelv a spanyol lesz, már most is több államban az.Az előadó szerint 3 évtized múlva a mesterséges intelligencia képes lesz magát tanítani. Az, hogy rövidesen a nyelvtanulás is feleslegessé válik, ma még félelmetesnek hangzik, de Bárdos András ebben nem kételkedik. Szerinte mindent el kell felejteni az iskoláról, ami ma hozzátartozik, a padokat, a frontális tanítást, amikor kiáll, azaz kinyilatkoztat a pedagógus. Az előadó szerint egy ma született holland, dán gyerek közel 100 évig fog élni, ez idő alatt végigél 20 ezer évnyi evolúciót – a ma születő gyerekek 80 százaléka olyan munkát fog végezni felnőttként, amelynek ma még nincs neve.