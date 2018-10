Kertész Imréről nyílik ma fotókiállítás a szegedi egyetemen

Az írót is meglepte, mennyien várják és milyen barátságos fogadtatásban volt része Szegeden.

Az ismeretlen Kertész Imre címmel nyílik ma este 6-kor fotókiállítás – a Nobel- és Kossuth- díjas író érdekes módon kapcsolódik Szegedhez. Pont a helyszín adta a kettős témát, hogy részekre bontsák a kiállítást. A Kulturális Iroda már tavaly felvetette az író jó barátjának és szerkesztőjének, Hafner Zoltán irodalomtörténésznek, hogy szeretne a város egy ilyen kiállítást, ez most megvalósult.– Nyilván a teljes életművét nem lehetett felölelni. A Szegedi Tudományegyetem miatt végül úgy döntöttünk, legyen az egyetem hallgatóihoz, illetve a tanulóévekhez közelálló a kiállítás. Valamint szóljon arról is, hogy Kertész Imrét milyen élmények érték itt – mondta Hafner Zoltán.A kiállítás egyik része ezért Tanulóévek címmel fut, az 1935 és 1955 közötti időt öleli fel. A másik egy 2007-ben lezajlott eseményt mutat be, Szegedi találkozó címmel. A Kertész-intézet igazgatója, Hafner Zoltán is itt ismerkedett meg az íróval, amikor elhívta egy nyilvános beszélgetésre a Móra Ferenc Kollégiumba még a 90-es években. 2003-ban, amikor a Felszámolás című könyvét befejezte, akkor kérte fel az író szerkesztőnek.Elkezdtek később egy beszélgetéssorozatot is, amit Hafner Zoltán Szegeden gépelt le, s ezzel párhuzamosan egy képeskönyv készítésén is munkálkodtak, mindezt persze titokban.– Itthon nem kapott sok meghívást. A Pápai Református Gimnáziumba és Pannonhalmára hívták, de egyetemre senki. Egyedül a szegediek. Nem voltak rá kíváncsiak sokan itthon, pedig ekkor már díszdoktor volt.Hafner Zoltán épp azért tartja jelentősnek, hogy itt jött létre ez a kiállítás, mert ide hívták el egyedül az egyetemre. Ő pedig emlékezik ezáltal is arra, hogy itt indult a barátságuk. A 2007-es szegedi bölcsészkari látogatásáról még egy vetítés is lesz a kiállításon.A rövid, mindössze hatperces felvételen látszik, hogy az írót is meglepte, mennyien várják és milyen barátságos fogadtatásban volt része Szegeden. Eddig ismereten képeket is láthatnak majd az érdeklődők, és különböző dokumentumokat, interjúrészleteket.Huszonnyolc paraván állt a szervezők rendelkezésére a Rektori Hivatal épületében, így ezek mind megtelnek Kertész Imréről készült képekkel, így is emlékezve a két éve elhunyt íróra.