Két héten belül jönnek az ormányosok

– Nagyjából a munka 85 százalékával elkészültünk. A ház már használható, a házhoz illeszkedő egyik elefántzsilip megvan, a másikat jövő héten befejezik. Gyakorlatilag készen állunk az állatok fogadására, már a gondozóik is megvannak – magyarázta tegnap Veprik Róbert , a Szegedi Vadaspark igazgatója, akivel az elefántház építkezését jártuk körbe. A három fiatal ázsiai elefántbikát két héten belül két német állatkertből szállítják Szegedre. Hogy pontosan mikor, azt biztonsági okokból nem árulhatta el az igazgató.Mint megírtuk, a Szegedi Vadaspark egy uniós pályázatnak köszönhetően 480 milliós beruházásba kezdett tavaly: a kambodzsai templomvárost, Angkort idéző elefántház, bel- és kültéri medencékkel, óriási kifutóval az állatkert közel 30 éves történetének eddigi legnagyobb volumenű fejlesztése.Az impozáns épület főbejárata előtt egy hatalmas terasz fogadja a látogatókat, a falak mellett pedig a délkelet-ázsiai koncepcióba illeszkedő állatbemutatókat láthatnak majd a vendégek. A hatméteres belmagasságú, fűthető elefántház középső részén töltik az időt az ormányosok, ha hideg van, nyáron pedig a kifutóban lesznek. Az 1500 négyzetméteres fedett komplexum főbejáratán belépve a látogatói részbe jutunk, ahol két kör alakú növénysziget is lesz, vele szemben pedig öt bokszot alakítottak ki az állatoknak.Ottjártunkkor éppen az óriási épület külső homlokzatát és a belső falait dekorálták. A hatalmas, 7 ezer négyzetméteres kifutót – amelynek homokkal való feltöltése még hátravan – háromméteres mélységből felnyúló betonoszlopok övezik, amelyekre villanypásztorként is működő acélsodronyokat erősítettek. Ha kell, ezek a többtonnás állatokat is visszakozásra kényszerítik. A kifutó akkora, hogy akár tíz elefánt is kényelmesen elférne rajta – mondta el Veprik Róbert –, a három bikának bőven lesz mozgástere.– Európa egyik legmodernebb elefántháza készül el hamarosan Szegeden, amelynek tervezése és kivitelezése is igazi csapatmunka volt – hangsúlyozta Veprik Róbert.Az elefántházat május 27-én, gyereknapon adják át hivatalosan – onnantól bárki megcsodálhatja a különleges épületet és a hatalmas növényevőket.