Két tartózkodás mellett fogadták el Szeged idei költségvetési tervezetét

Szeged idei, 57,8 milliárdos költségvetési tervezetét nem egyhangúlag támogatta a jogi bizottság, Binszki József (DK) bizottsági elnök és Német Ferenc (Fidesz–L.É.T.) külsős tag tartózkodott a szavazásnál.



Szentgyörgyi Pál (MSZP) alpolgármester arról tájékoztatta a grémium tagjait, hogy pénteken módosíthatják a települési támogatásokról szóló rendeletet. Idén 600 millió forintra emelnék a szociális támogatásokra, segélyezésre fordítható keretet, s igazodva a nyugdíjak és a munkabérek emelkedéséhez, a jövedelemhatárokat is módosíthatják. Emellett az ellátások összege is emelkedne. A lakhatási és gyógyszertámogatásnál a havi összeg legalább ezer forinttal emelkedik, az átmeneti segély esetén a maximum összeg 25-ről 30 ezerre növekedik, ha megszavazzák a rendeletmódosítást. A szülési támogatásnál is várható változás, a jövőben az örökbe fogadó szülő és a gyermek gyámja is igényelheti.



Nagy Sándor alpolgármester az új pályázatokkal kapcsolatban elmondta, az ELI-hez vezető utat 3,4 milliárd forintból tervezik elkészíteni uniós forrásból. A munka felújítást és újút-építést egyaránt tartalmaz, illetve kerékpárral is megközelíthető lesz a lézerközpont. A Nemzetiségek Házát is korszerűsítik, a Belvárosi mozi rekonstrukciója esetében pedig módosítják a pályázatot. A korábbi turisztikai célú kiírás helyett energetikai projektet valósítanak meg, amelyhez önerőre is szükség lesz. A Klebelsbergtelepi és a Kemes utcai óvoda energetikai korszerűsítése is megtörténik TOP-os források felhasználásával, itt is módosítani fogják a támogatási szerződést.