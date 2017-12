Kétperces óriás tűzijáték 75 ezerért: szabad a vásár, de durrogtatni csak szilveszterkor szabad

Állatvédők: petárdastop



Az óévbúcsúztatókor használt pirotechnikai eszközök durva hang- és fényhatásai a házi kedvencek számára sokkos pánikot okozhatnak. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület munkatársa elmondta, az ijedt kutyák kerítésen átugorva vagy pórázt a gazda kezéből kitépve próbálnak a robbanásoktól elmenekülni. Az állat mikrocsipje legyen regisztrálva, így ha a kutyát valaki megtalálja, a gazda gyorsabban elérhető. Ezenkívül kutyáinkra, macskáinkra érdemes a gazda elérhetőségét tartalmazó bilétás nyakörvet kötni, hogy a megtaláló elérhesse a tulajdonost.

Jól bevásároltak. A temesvári Páskui Éva és fia, Alexander közel 34 ezer forintot hagytak a Cserepes sori piac parkolójában lévő konténernél, ahol a legdrágább tűzijátékot 75 ezerért adják. Fotó: Török János

Csütörtöktől szabad a vásár. Míg két hete a karácsonyfáért, egy héttel ezelőtt a halászléért tülekedtek az emberek, most a tűzijátékon a sor. Az évek óta rendkívül szigorú szabályok értelmében a3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátéktermékeket nagykorúak december 28–31. között engedély nélkül vásárolhatják meg, és a használati utasításnak megfelelően december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig felhasználhatják.A hivatalos megfogalmazás szerint a pirotechnikai eszközök 3. osztályába tartozó tűzijátékok használata közepes kockázattal jár, szabadban, nyílt területen használhatók, zajszintjük nem ártalmas az egészségre. A kisebb, 1-es és 2-es kategóriájú eszközöket egész évben megvásárolhatjuk, de csak magánterületen durrogtathatunk velünk.Tápé szélén egész évben várja a tűzijátékok, durranások és szikrák szerelmeseit a Hawaii Tüze pirotechnikai szakbolt. Van itt sikoly, ördögborsó, páva, lepke, varázsvirág, római gyertya, piromobil és még ki tudja, hány fajta petárda és tűzijáték. Van, amelyik csak hangot ad, a komolyabbak már színes szikrákat hánynak. A legolcsóbb pukkanást 190 forintot, a 72 lövést leadó Herkulesért pedig 32 ezret kell a boltban hagyni. – Ezeket szépen sorban, majd az utolsó néhányat fináléként egyszerre lövi ki – magyarázta az eladó, Havai Hajnalka.Felkészülve érkezett az üzletbe a Kereszttöltés utcából Horváth Attila és fia, Horváth Ádám, akik visszafogottan választottak: a négy sikolyért és az 5×5-ös telepben lévő szintén sikolyért összesen egy ezrest hagytak a kasszánál. Nem volt ennyire visszafogott a Cserepes sori piac parkolójában felállított konténer előtt a Temesvárról érkezett Páskui Éva és fia, Alexander, akik a hatalmas tűzijátékcsomagért 33 ezer 980 forintot fizettek. – Csak ezért jöttünk el Szegedig, hogy bevásároljunk tűzijátékból. Itt nagyobb a választék, és Romániában be van tiltva a 3. kategória – árulta el az asszony.

Felelős szülő, felelőtlen szórakozás

A Gyuláról érkezett cég pirotechnikusa, Leskovics Éva elmondta, a két Lidlnél és a Cserepes parkolójában árulnak. Legnépszerűbb termékük a 20 milliméteres, 16 lövéses telep, ami kettőt fizet, hármat kap akcióban mindössze 5990 forintba kerül. A kereskedő szerint ár-érték arányban ez éri meg a legjobban. A legolcsóbb termékük, a durrancs, ami a földre ejtve durran egyet 199, a legdrágább, a Glamorous Night Show pedig 99 ezer helyett akciósan 75 ezer forintba kerül. A nyolc telep 224 lövést, kétperces óriás-tűzijátékot ígér, recsegő gömbökkel, csillámló fűzfákkal, színes felszállókkal, legyezős effektekkel és impozáns fináléval.Sajtóközleményben tiltakozik a petárdázás és a tűzijátékok ellen a Fiatal Családosok Klubja (FICSAK). „Sajnos minden évben sérülnek meg gyermekek és felnőttek a felelőtlen lövöldözésnek, robbantásoknak, nagy durranásoknak köszönhetően. A petárda egyaránt okozhat úgynevezett mechanikai és égési sérüléseket. Minden anya rémálma egy csonkolt ujj, megégett arc vagy kilőtt szem. Nemcsak a testrészek, de a gyermekek lelki épsége is sérülhet, hiszen hallhattunk már hirtelen, hangos zaj okozta dadogásról vagy hosszan gyógyuló traumatikus élményről is" – olvasható a közleményükben. A szabálysértésekről szóló törvény szerint aki a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmára, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó előírásokat megszegi, szabálysértést követ el, és akár 150 ezer forinttal is büntethető.