Kevesebb az influenzás

A legtöbben továbbra is Szegeden betegek, Makón azonban szinte elfogytak az influenzások. Továbbra is elsősorban a gyerekek és a fiatalok között terjed a vírus, a nyugdíjasokat érinti legkevésbé. Mivel a megbetegedések aránya Makón és vonzáskörzetében tartósan a járványküszöb alá csökkent, a látogatási tilalmat mától a makói kórházban visszavonta a Csongrád megyei tiszti főorvos. Minden más egészségügyi intézményben azonban továbbra is érvényben van.



Idén egyébként a tavalyinál kevesebbi ingyenes oltóanyag fogyott: az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatása szerint a rendelkezésre álló 1,3 millió adag térítésmentes vakcina 51,1 százalékát, 619 820 adagot használták fel január 8-áig. Ezt a 60 éven felüliek és a rizikócsoportba tartozók kérhették volna. Egy biztos: miközben a vakcinák fele az orvosoknál maradt, az influenzaszezon csúcspontján olyan sok volt a beteg az országban, mint az elmúlt 10 évben soha.