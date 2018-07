Kiaknáznák a rejtett zsidó kulturális örökséget

Vezető partnerként vesz részt Szeged önkormányzata egy kilenc várost és önkormányzatot érintő projektben. Ennek célja, hogy a régi, rejtett zsidó kulturális örökségeket felfedezzék és bemutassák. – A Duna-régió társadalma töredezett. A zsidó kultúra sok esetben a fővárosokra korlátozódik. Kihívás számunkra, hogy hogyan lehetne Szegeden prezentálni a láthatatlan értékeket – mondta el Kardos János , a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályának irodavezető-helyettese.A projekt fő erőpróbája, hogy a kulturális örökség tárgyi elemeit feltárják, és versenyképes turisztikai terméket hozzanak létre. Az ügyben Szeged mellett Banja Luka, Galati, Kotor, Muraszombat, Eszék, Regensburg, Szabadka és Temesvár is érintett. Ami Szegedet illeti, Kardos János elmondta, hogy a projekt kapcsán együttműködnek a Szegedi Tudományegyetemmel és a Móra Ferenc Múzeummal.– A legtöbb embernek Krakkó vagy Prága jut eszébe a zsidó kulturális örökség kapcsán – vélekedik Takács Erika Anita projektmenedzser. Azonban igyekeznek, hogy egyre több embernek ne csak ez a két város ugorjon be először. A jól ismert zsinagógák, temetők és emlékhelyek mellett immateriális elemeket is láthatóvá akarnak tenni. Utóbbi alatt a művészeteket, a zenét és a helyi eseményeket, valamint a gasztronómiát értik. A projekt tehát segít azoknak a városoknak, amelyeknek kevés zsidó örökséghez kapcsolódó látványosságuk van.