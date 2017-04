Kihívás a látássérülteknek az átkelés az úton - ezt mutatták meg a bekötött szemű látóknak

– Nem gondoltam volna, hogy egy zebrán átkelni ekkora kihívást tud jelenteni. Az a szerencse, hogy jól ismerem ezt a kereszteződést, így nagyjából tudtam, mi hol van – mondta tegnap az Anna-kútnál a Balázs néven bemutatkozó fiatalember, miután levette a speciális szemüveget, amellyel a csőlátást lehet kipróbálni.A Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete társszervezetekkel együtt egy különleges akciót hirdetett meg tegnap délutánra Sétálj velünk, ha mersz! címmel, amelyben bárki megtapasztalhatta, milyen éles helyzetben, folyamatos gépkocsi- és villamoszaj mellett átkelni a város egyik legforgalmasabb kereszteződésében bekötött szemmel, csőlátást okozó szemüvegben vagy kerekesszékkel. Balázs a kerekesszékes átkelésre nem is vállalkozott. Azt mondta, ahhoz nem érzi magát elég ügyesnek.A látását 22 évesen elvesztő Bodnár Attila közben egy másik, bekötött szemű érdeklődőt vezetett át a zebrán – visszafelé pedig cseréltek, miután a látó levette a kötést a szeméről.– Szeretnénk, ha a látó emberek is megtapasztalnák, milyen fontosak nekünk a hangos jelzőlámpák, mert csak azok segítségével tudunk biztonságosan közlekedni. Vezetősávból is többre lenne szükség – hangsúlyozta Ballai Anna Mária, az ötletgazda egyesület elnöke. Jelenleg csak a város néhány pontján működik hangos jelzőlámpa – azok is lehalkítva –, az Anna-kútiban a korábbi 8 helyett már csak 3, mert a környékbeliek túl hangosnak találták. A süllyesztett járdaszegélyekre pedig főként a kerekesszékkel közlekedőknek lenne szükségük, de ugyanilyen nehézséggel küzdenek a babakocsis anyukák is – tette hozzá.