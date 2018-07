Kikeltek a vadkacsa és vízityúk fiókák a Búvár- tónál - Galéria

Ebből az automatából egy marék kacsáknak való tápot kapunk egy százasért.

Pezseg az élet a Pláza melletti Búvár- tóban és körülötte. A nádasban kikeltek a vízityúkok és a vadkacsák fiókái, vidáman pancsolnak, ismerkednek a rájuk váró feladatokkal. A lakosság köreiben is népszerű látványosságnak számít a hely, gyakran töltik szabadidejüket a tó körül az emberek. Ilyenkor sétálnak, ücsörögnek a padokon, és etetik a vad szárnyasokat, sokan kenyérrel, ami nem feltétlen a legjobb választás.Található egy táp automata is az egyik oszlopon, amiből lehet kis mennyiségű tápot vásárolni, hogy inkább azzal etessük a kacsákat.Megkérdeztük a Szegedi Vadaspark ügyvezető igazgatóját, hogy mit adjunk a madaraknak, és szerencsés választás-e a kenyér:

A kenyérfélék nem a legszerencsésebb választás ezeknek a madaraknak, mivel élesztőt és sót tartalmaznak, ami nem tesz jót nekik. Az emberek nyilván szeretetből és kedvességből etetik őket, így inkább adjunk a kacsáknak egész magvakat, búzát, árpát.

Néhány táblát megrongáltak ugyan, de szép hely a Búvár- tó és környéke

Országszerte elterjedt vízimadár, akár kisebb városi tavakban is megtelepedhet. Általában oda fészkel a vízparton, ahol talál sűrű növényzetet. Vonuló faj, április és október közt lehet megfigyelni hazánkban, de a nem befagyó vizek mentén átvészelheti a telet itt is. Általában Dél- Európába vagy Afrikába húzódnak a hideg elől.

- mondta Veprik Róbert.A nádas a tavaly szeptemberi tűzben ugyan megsérült, a természet viszont szépen regenerálta a szenesedett foltokat. A tűzről bővebben ITT olvashatnak. 2006-ban kiépített tanösvény azonban nincs olyan jó állapotban, mint pár éve. A táblákat összegraffitizték, a szöveg sok helyen olvashatatlan, sőt, a tavalyi tűzben megsérült táblát még nem javították meg.Mindezek ellenére kiváló pihenőhely, a kikapcsolódni vágyóknak pedig egy remek lehetőség, hogy elfelejtsék egy kis időre is nehézségeiket. A tűzre már csak egy megégett tábla emlékeztet, valószínűleg ezen volt a vízityúkokról némi információ, amit mi most pótlunk:A Szeged Pláza melletti tóban egyébként nem csak kacsák és vízityúkok élnek. A szárcsa, a vízisikló, a mocsári teknős és a nádi rigó is otthonra lelt a víz környékén.