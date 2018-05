Kilátó lesz a szegedi múzeum tetején - Egymilliárd technikai modernizációra és látogatóbarát fejlesztésekre

A Szegednek jutó európai uniós TOP-os keretből nagyjából bruttó 1 milliárd forintot költenek a Móra Ferenc Múzeum három kiállítóhelyének felújítására. – Ilyen léptékű beruházást lassan 15 éve már nem tudott megvalósítani a múzeum. A munkák 2019 tavaszán kezdődnek, a cél, hogy 2020 nyarára elkészüljön minden, s a Múzeumok Éjszakáján a megújult kiállítótereinkben fogadjuk a vendégeket – mondta el lapunknak Fogas Ottó. A múzeumigazgató hozzátette, az átépítés miatt zárva tartanak jövő év tavaszától, a főépület esetében a tetőcsere is ezt indokolja.Mint ismert, a Zöld Város Program keretében megújulnak a Stefániától egészen a Roosevelt térig a zöldfelületek, ez is indokolttá tette, hogy a várat is fejlesszék. Mintegy 250 millió forintból a közönség által látogathatóvá alakítják a romkertet, de megújul a kőtár is, míg az épületben új állandó kiállítás fogadja majd a látogatókat. Ezzel kapcsolatban Fogas Ottó elmondta, a várostörténeti tárlat egészen a római kortól indul, bemutatják többek között a boszorkánypereket, a nagyárvizet és Rózsa Sándor életútját is. A vár megújulásával egyidejűleg a rendezvények száma csökken, esküvőknek és nagyobb rendezvényeknek nem tudnak majd helyet biztosítani, ám az emeleti termekben konferenciákat a jövőben is tartanak.– A legtöbb forrás a múzeum főépületére jut. Örülünk, hogy megegyeztünk a fenntartóval, így külső felújítással is bővülhettek az eredeti tervek. Komplett tetőcsere is lesz, és sikerült keresztülvinnünk azt az ötletünket is, hogy kilátót alakítsunk ki a múzeum tetején. A Tisza partján lévő épületek közül csak nagyon kevésnek a tetejére lehet felmenni, de innen a folyó teljes kanyarulatát meg lehet majd csodálni, s az egész város felett el lehet látni – részletezte a múzeumigazgató. Egyszerre akár két osztály is tartózkodhat majd a tető két oldalán, amelyet egy átjárót köt össze, ahol a régi Szeged elevenedik meg fotókon, így összehasonlítható lesz a jelenlegi látkép az 50 vagy akár 100 évvel ezelőttivel.A Fekete ház turisztikai célú fejlesztését érintő projekt keretében pedig átalakítják a belső tereket, továbbá klímaberendezéseket is vásárolnak a kiállításokhoz szükséges eszközökön kívül.A bruttó 1 milliárd forintos pályázatból eszközbeszerzésre is jelentős összeget fordítanak, amivel kapcsolatban az igazgató elmondta, a technikai kiadások a legdrágábbak, ráadásul nem is kifizetődőek, hiszen néhány év alatt elavulnak az újdonságok. – A fejődéssel egy múzeumnak nagyon nehéz lépést tartania, ezért is jelentős, hogy laptopokat és projektorokat is tudunk venni, de jut pénz a világítástechnika modernizációjára is – magyarázta Fogas Ottó.Kérdésünkre elmondta, a felújítások után is mindhárom kiállítóhelyen megmaradnak a vendéglátó egységek, egy modern múzeum ugyanis ma már elképzelhetetlen enélkül.