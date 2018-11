Kivit szüreteltek Sándorfalván: a klímaváltozás miatt olyan növények is megteremnek nálunk, amik korábban soha

Pápai Mihály egy ládányi kivit szüretelt sándorfalvi kertjében - két hét múlva be is érnek a vitamindús gyümölcsök. Fotó: Kuklis István

A kivi folyamatos trágyázásáról a tyúkok gondoskodnak. Fotó: Kuklis István

Amikor Pápai Mihály és felesége Sándorfalvára költözött a szegedi panellakásukból, azt többek között azért tették, hogy hódolhassanak kertészkedő szenvedélyüknek. Mint mesélték, már ott is ablakban, erkélyen nevelgettek különböző növényeket, még egy hatalmas, termő banánfájuk is volt – amit, miután kinőtte a lakást és kitették a folyosóra, rövid időn belül elloptak.– Arra, hogy kivit neveljek, már évtizedek óta vágytam – mesélte a férfi. – Amikor még nem lehetett kapni Magyarországon, kértem is, hogy hozzanak nekem külföldről egy ilyen gyümölcsöt.– Azt hittem, majd a magját elültetem, és lesz saját kivim. Mint kiderült, ez azért nem ilyen egyszerű – mondta Pápai Mihály.A férfi három éve vett végül cserjéket – női és hímivarút, hiszen kétszikű növényről van szó –, amelyeket a tyúkok közé ültetett be. – Nitrogénigényes növény, így megoldott a folyamatos trágyázás – nevetett. A lugassá terebélyesedett cserjék pedig láthatóan jól érzik magukat a sándorfalvi mediterrán kertben: múlt héten egy ládányi gyümölcsöt szüretelt le a család. Két hét múlva be is érnek, utána fogyaszthatóvá válnak. – Tavaly sokkal több volt, de a márciusi fagyok most megritkították a termést.Pápai Mihály elárulta: a kivitermesztés rendkívül egyszerű, ugyanis csak sok vízre van szüksége. Permetezni nem kell, és metszeni is már csak akkor, amikor túlzottan elburjánzik. – Ráadásul nagyon gazdaságos, hiszen egy szemet száz forintért lehet a boltban megvenni. Nekünk viszont így egész télen rendelkezésre áll: csak le kell menni érte a pincébe. Amellett pedig, hogy finom, még egészséges is: tavaly egyáltalán nem voltunk betegek télen.A kivitermesztést – a fügével együtt – egyébként már támogatnák is Magyarországon: ennek kiterjesztését javasolta Magyarország az Európai Bizottságnál. Emellett elindult annak kidolgozása is, hogy ne csak a már meglévő ültetvényekre, hanem a telepítésre is lehessen pénzt kérni. A legnagyobb ültetvény hazánkban jelenleg négyhektáros, ez a Zala megyei Becsehelyen van. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint abban a térségben valós gazdasági potenciál is lehet a kivitermesztésben, ott ugyanis az éghajlat és a szőlőhegyek, dombhátak talaja is alkalmas a gyümölcs számára.Ahogy azonban a sándorfalvi példán is látszik, nálunk, a Dél-Alföldön is jól érzi magát ez a növény. És nem csak ez: Pápaiéknál terem citrom és füge is a konyhakertben. A hazai termésű déligyümölcsök tehát már nálunk sem számítanak szokatlannak a klímaváltozásnak köszönhetően. Gyuricza Csaba, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ főigazgatója nemrégiben arról beszélt, hogy ez a folyamat a mezőgazdaságban szükségessé teszi a technológiaváltást. Elsősorban Dél-Magyarországon olyan új növényfajták termesztésére nyílik lehetőség az egyre északabbra tolódó termesztési övezetek miatt, amelyekre néhány évtizede még nem volt példa. Mindez a változás pedig szükségessé teszi a tudományos kutatásokat is, hiszen új irányokba kell mozdulnia a termelésnek.