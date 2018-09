Komolyan veszik a humort: újra párban a színpadon Borovics Tamás és Gömöri Krisztián

Szeged ikonikus színészpárosa most a Tótékban állt össze újra. Fotó: Kuklis István

Most, évek múltán fordult a kocka: ezúttal a ,,kis köpcös" diktálja a tempót. Fotó: Karnok Csaba

Örkény István híres tűzoltóparancsnoka és őrnagya újra életre kelt Szegeden, méghozzá egy ikonikus, korábban szinte elválaszthatatlan párossal, Borovics Tamással és Gömöri Krisztiánnal. A hórihorgas Borovics alakítja a köztiszteletnek örvendő tűzoltóparancsnokot, vagyis Tótot, míg a "kis köpcös", Gömöri a dobozolásmániás őrnagyot.– Az első közös munkánk a Pinokkió volt. Tamás alakította a Macskát, én pedig a Rókát – meséli Gömöri Krisztián , kollégája pedig hozzáteszi nevetve, hogy azért annyit nem játszottak együtt, csak emlékezetesek voltak az előadásaik.– A szerepnek örülök, annak nem, hogy közösen játszunk – ugratja társát Borovics Tamás meglehetősen hitelesen.Érdekes, hogy sok év után fordult most a kocka. Eddig Krisztián alakította Tamás szolgáját, most azonban felcserélődött a helyzet. Itt Tótnak kell az őrnagy kedvében járnia. „Most már ez a tendenciózus" – mosolyog Borovics a próbájuk után.– Nagyon jó, boncolgatós próbaidőszakon vagyunk túl – evez komolyabb vizek felé a tűzoltóparancsnok. – Bezerédi Zoltántól, a rendezőtől sok mindent megtudtunk a darab hogyanjairól, miértjeiről. Nagyon komoly és erős lélektani terror zajlik végig az előadásban, miközben mindenki azt gondolja, ez egy könnyed – ha nem is vígjáték – de tragikomédia. Mivel én vagyok a szenvedő fél, másképp látom a dolgokat. Én egy két felvonáson át tartó lelki terrornak élem meg a darabot, de ennek ellenére teli van jól játszható szituációkkal.A színészek állítják, hogy akik már látták a próbáikat, azoknak szórakoztató volt az a kínlódás, amit végigvittek a színpadon. Tudtak haladni a történettel. A napokban épp azt a bizonyos „budis" jelenetet próbálták. Mikor kimentek szünetet tartani, arra lettek figyelmesek, hogy a portás az Isten hozta, őrnagy úr!-t nézi a televízióban. Azért emelte ezt ki Krisztián, mert előtte Tamás arról beszélt, hogy el kell vonatkoztatni attól, hogy a mű egy klasszikussá vált magyar film, amely havonta megy a tv-ben.– Ott lebegnek előttünk az elődök, nyilván fel van adva a lecke, de nekünk igazából nem szabad ezzel foglalkozni. Saját magunkból kell dolgozni, és a rendező is erre törekedett.Örkény Tótékjáról sokaknak a humor, a szarkazmus jut eszébe először. Pedig, ahogy Borovics Tamás is mondta, ez egy komoly darab. Igyekeznek egyensúlyra törekedni. Úgy vélik, érdekes előadás lesz, mert a tempóját és a hangulatát is a jelenlévő nézők adják majd meg. A színészeknek idomulniuk kell a nézők felkészültségéhez, lelkiállapotához, hiszen látják, hogyan reagálnak az adott szituációkra. Ha épp kínosan érzi magát a néző, akkor nevetni fog. Ezt a színészeknek meg kell érezniük, együtt kell dolgozniuk a nézőkkel, hogy a humor ne menjen az előadás rovására.

Soha nem jó, ha csak a viccességre megyünk rá

– mondja Gömöri Krisztián, majd Borovics Tamás hozzáteszi: a viccet mindig komolyan kell venni.S tényleg így működnek ők ketten. Ahogy a Tóték. Ugratják egymást, viccelnek a másik kárára, de ha épp az kell, komolyan és teljes alázattal mesélnek a munkájukról. Még a dobozolást sem viccelik el, pedig meglenne rá az okuk, annyit csinálták már. Borovics szerint társa nehezebb helyzetben van, hiszen szellemi munkát is végez, folyamatosan számol, matekozik, közben pedig a mondatait is észben kell tartania.– Az teljesen mellékes része a történetnek, hogy én épp mennyit vágok le a margóvágóval a dobozból. Viszont az érzelmeknek közben meg kell születniük – mondja Gömöri.