Koncertekkel emlékeznek a rockzenész fogorvosra

Sipos Zoltán. Fotó: Hegyeshalmi Zoltán

Koncertekkel emlékeznek a szegedi zenészek a kiváló szegedi zenész-fogorvosra, Sipos Zoltánra. A zenészeket is támogató Sipos egy éve hunyt el – zenésztársai koncertekkel, beszélgetésekkel idézik fel emlékét ma este az IH Rendezvényközpontban.Sipos Zoltán állami gondoskodásban nevelkedett. Arra törekedett, hogy kitörjön szegényes környezetéből, ezért jól tanult, fogorvos lett belőle, aki a szegedi klinikán dolgozott. A Radnóti-gimnáziumba járt, akkor kezdett dobolni. Egyetemi évei alatt már rendszeresen fellépett különböző zenekarokkal, a keresettel is segítve tanulmányait. Későbbi zenésztársával, Árva Gáborral a 70-es években ismerkedett meg, ám csak a 80-as évek elején kerültek egy zenekarba. Tizenkét évig játszottak együtt más-más formációban.Árva Gábor – aki az est zenei rendezője – elmondta, Siposnak fogorvosi praxisából adódóan jó kapcsolatai voltak, ezáltal olyan hangszerekhez tudtak hozzájutni, amelyekhez abban az időszakban Magyarországon még nem lehetett. A szegedi zenészek nagy részének ő szerezte be hangszereit, többek az EAST-nek is. Emellett szociális érzékenységéről is ismert volt: azoknak a rockereknek, akiknek nem volt elég pénzük, ingyen kezelte a fogait.A ma esti rendezvényen azok a zenekarok lépnek fel, amelyek pályájában valamilyen módon részt vett Zoltán. Az átállások közti szünetekben Pleskonics András beszélget pályatársakkal, fogorvos kollégákkal, zenészekkel. Az emlékesten adják át a Józsa Gábor éremművész által megalkotott Sipos Zoltán Emlékplakettet Zoltán feleségének, így alapítva meg a Sipos Zoltán-díjat, amellyel évente egyszer tehetséges szegedi zenészeket jutalmaznak majd. A 19 órakor kezdődő eseményen fellép az Old Rocker Team, a Crossroads Band, a Dollár Boys és a Red Company.