Kóser vágóhídat építenek Csengelén

Nógrádi Bálint közölte, az üzemben kóser libamáj és hízottliba-termékek készülnek majd, elsősorban külpiacokra, de céljuk a hazai kereslet kiszolgálása is. A friss és fagyasztott baromfitermékeket az Európai Unióba és Izraelbe exportálják, a tervek között szerepel a tengerentúli piacon való megjelenés is.



Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség többségi tulajdonában lévő, 2014-ben alapított QP Kft. beruházásának első szakaszához a Magyar Export-Import Bank Zrt. 1,75 milliárd forintnyi hitelt nyújt. A beruházás folytatásaként – várhatóan 2018-ra – 700-800 millió forintból feldolgozó üzemet alakítanak ki, amely szélesíti a termékskálát, és lehetővé teszi magasabb hozzáadott értékű árucikkek előállítását. A kormány döntése alapján ennek elkészültével legfeljebb 15 százalékos vissza nem térítendő állami támogatást kaphat a fejlesztés.



A hátrányos helyzetű településen az egykori konzervgyár területén épülő üzem első fázisa – amely kivitelezése január végére fejeződik be – száz új munkahelyet teremt. Az országos átlagot meghaladó munkanélküliséggel küzdő községben a projekt egésze 260 új állás létrehozását biztosítja. A kóser vágóhídon napi 2400 hízott libát dolgoznak majd fel, ennek köszönhetően 15 százalékkal nőhet az utóbbi években csökkenő, egyébként komoly hagyományokkal rendelkező hízott liba hazai tenyésztése. Az üzemben feldolgozott baromfit a régióból – elsősorban Csongrád és Bács-Kiskun megyéből – vásárolják majd.



Jászberény után a világon a második olyan üzem lesz a csengelei, amelynek kifejezetten a kóser libamáj és hízottliba-termékek jelentik a fő profilját. Az üzemben a kóserségi előírásokat maximálisan betartják, így a baromfitenyésztés és -feldolgozás lépései a lehető legkíméletesebb módszerekkel történnek – hangsúlyozta az ügyvezető.