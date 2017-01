Közös képzésről állapodott meg az egyetem a Coca-Colával

Az SZTE három másik egyetemmel (Szent István, Pannon és Óbudai Egyetem) együtt a céggel közösen indít élelmiszer- és gépészmérnöki képzéseket. A megállapodást egy, a hallgatók körében végzett felmérés előzte meg. Kiderült, hogy munkakeresés közben fontosabb tényezőnek tartják a munkavégzés során szerezhető tapasztalatokat, mint a fizetést. Ez az eredmény alapozta meg a három és fél évig tartó képzések indítását, ez idő alatt pedig fizetést kapnak a vállalattól a hallgatók akkor is, amikor nem a gyakorlati idejüket töltik.



– A most megkötött együttműködési megállapodások révén vállalatunk folyamatos utánpótláshoz juthat majd kiváló és a XXI. század kihívásaira felkészített munkatársakból. A duális képzés ezenfelül a tehetségek itthon tartásához is nagymértékben hozzájárulhat – mondta Minas Agelidis, a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.