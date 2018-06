Kritikusműhely és workshopok a THEALTER-en

Az esemény vezető szerepet tölt be a város kortárs színházi életében, és az utóbbi időben már nem csak a színvonalas előadásairól híres. A fiatalokra és az utánpótlásra ügyelve workshopokat és kritikusműhelyt is szerveznek – továbbra is szem előtt tartva a független színházak értékeit.



A THEALTER augusztus 3-án indul, a foglalkozások pedig 5-én. Mindkét kurzus Shakespeare Szentivánéji álom című művére épül. Az egyik Test és teória címen indul Lénárd Róbert vezetésével, aki az Újvidéki Színház művészeti vezetője. Az Álom újratöltve néven futó műhelymunkát Sardar Tagirovsky színész és rendező vezeti majd, aki Horvátországban és a Vajdaságban is tart tréningeket. A részvétel ingyenes, közép- vagy felsőfokú művészeti képzésben részt vevők jelentkezhetnek rá.



A Blog jr. kritikusműhelyben Jászay Tamás, a Revizor szerkesztője várja az érdeklődőket. A közép- vagy felsőfokú művészeti képzésben részt vevők jelentkezését július 14-éig várják. A részvétel ingyenes, ugyanakkor a workshopokra maximum 15 embert várnak, a kritikusműhely viszont csak 5 embert tud fogadni.