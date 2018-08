Külhoni magyarok táboroznak Bakson - Történelmünk jeles személyiségeit is megismerik

Kulcskérdés az identitásmegőrzés

Az anyanyelvi tábor megnyitóján Szili Katalin miniszterelnöki megbízott azt mondta, a Rákóczi Szövetség munkája jól kiegészíti azt a politikai akaratot és tettet, amely nélkül ma nem lenne lehetőség arra, hogy a szórványban élők is magyarul tanulhassanak, megőrizve identitásukat. Mint mondta, bízik benne, hogy hamarosan Brüsszelnek is fontos lesz, hogy odafigyeljen azokra, akik ma Európa egyes országaiban kisebbségben élnek.

A Felvidék, Erdély és a Vajdaság mellett idén első alkalommal a diaszpórából, Kanadából és Nagy-Britanniából is érkeztek 11 és 15 év közötti fiatalok a Rákóczi Szövetség nyári táborába.– A mintegy 120 fiatal számára egyfajta jutalomút ez a tábor, Temes megyében nem is volt elegendő az a 40 hely, amit kiadtunk az ottani szervezőknek, így jurtákban és sátrakban is szállásoltunk el gyerekeket – tudtuk meg Szeleczki Mónikától, a tábor főszervezőjétől, akivel szegedi kirándulásuk alkalmával találkoztunk. Lapunknak elmondta, a fiatalok egy részénél azt tapasztalják, hogy a magyar nyelv beszorult a családi élet keretei közé, ezért a szórványterületekről és diaszpórából érkezettek rácsodálkoznak arra, hogy nem csak Magyarországon beszélik a nyelvet, s ez nagy élmény számukra. – A magyarságunk teremti meg az egységet közöttünk – hangsúlyozta a Felvidékről érkezett főszervező.A vajdasági Torontáltordáról érkezett az anyanyelvi táborba Sági Eléna, aki elárulta, mivel táncol, legjobban a néptáncos programot várja, s már a találkozó első napján összebarátkozott a kanadai fiatalokkal, és új erdélyi ismerősei is lettek.A legifjabb táborozó, Katie Kürti a kanadai Hamiltonból jött el a baksi táborba. Mivel rokonai élnek hazánkban, már féltucatszor járt Magyarországon, akárcsak Kovács Ilona, aki Torontóból érkezett. – Nagyon szeretjük a magyar ízeket, ezért a Pick Szalámi és Szegedi Paprika Múzeum érdekel minket leginkább – mondta el Ilona.Minden anyanyelvi tábornak van egy tematikája, tavaly a magyar népmesék köré alakították ki a programstruktúrát, idén pedig a magyar történelem jeles személyiségeivel ismerkednek meg a gyerekek. A fiatalokat 6 csoportba osztották életkor és nem szerint, s már az elnevezések is jelzik, kikkel ismerkedhetnek meg a fiatalok: a Mátyás-emlékév tiszteletére van Hunyadi Mátyás csoport, továbbá Puskás Ferenc, Szent István és Jászai Mari nevét is viseli egy-egy csapat.Az egyhetes tábornak Baks ad otthont, de a résztvevők pénteken ellátogatnak az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba, míg tegnap Szeged nevezetességeivel ismerkedhettek meg.