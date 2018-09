Kutatók Éjszakája a levéltárban

Fotó: MNL CSML / Tóth Marcell

A Kutatók Éjszakájához kapcsolódó program keretében a szabadulószobákhoz hasonló játékra is lehet jelentkezni, a Kutat-Lak keretében rejtvények, talányok megfejtése útján kell végigmenni egy útvonalon a levéltár épületében.17 órakor levéltár-ismertetőre és raktárlátogatásra is invitálnak, amelyek keretében a levéltár munkatársai elárulják, hogy mit kutatnak a legtöbbször, továbbá bele lehet nézni a dobozokba, régi kötetekbe. Többek között olyan híres szecessziós épületek tervrajzait is meg lehet tekinteni, mint a Reök-palota vagy az Ungár-Mayer-palota. A programokon való részvétel ingyenes, a játékra két-négy fős csapatok jelentkezését várják a csml.levped@gmail. com e-mail-címen.