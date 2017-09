Lassítanák a tempót a városban: több 30-as övezet lehet ott, ahol emberek dolgoznak, bicikliznek

A 30-as táblák elterjedésétől várja a súlyos balesetek számának csökkenését a városokban az Unió.

Fotó: Kuklis István

– Én nagyobb biztonságban érezném magam, ha bővítenék a harmincas övezetet a városokban – mondta a Csongrádi sugárút biciklisávjában a száguldó autók mellett Makkosház felé tekerő Holló Petra.Az Európai Unióban régóta téma, hogy 30 kilométeres sebességre csökkentsék a megengedett legnagyobb sebességet a lakóövezetekben – erről nemrég Máltán beszélgettek az Európai Unió közlekedésért felelős miniszterei, amikor a közlekedésbiztonsági mutatók javításáról egyeztettek. Szándékosan nem a lakott terület kifejezést használták, hiszen nem az a cél, hogy az alig lakott falvak főútvonalain is csak 30-cal lehessen végigdöcögni.A máltai találkozón azt a célt tűzték ki, hogy 2020 és 2030 között a mostani felére kell csökkenteni a súlyos sérültek számát a közlekedésben.

Kell az 50!

Holló Petra nagyobb biztonságban érezné magát, ha biciklije mellett maximum 30-cal hajthatnának el a trolik és az autók. Fotó: Kuklis István

– Így a jelenleginél több magas kockázatú területen lehetne érvényben a legfeljebb 30 kilométeres sebesség, különösen ott, ahol emberek dolgoznak, kerékpároznak, vagy ahol gyerekek játszanak – írta a napi.hu kérdésére a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM). Holló Petra is támogatná ezt azt ötletet, hiszen kerékpárosként tegnap is érezte a mellette elsuhanó trolik és autók okozta széllökést.– Na még csak az hiányzik! Kell az ötven belterületen! A városokból kifelé van, ahol még az 50 is nagyon lassú, simán lehet 70 kilométeres sebességgel engedni a forgalmat – mondta a soproni Kalmár István, akivel Hódmezővásárhelyen beszélgettünk. – Szerintem óriási dugókat okozna egy ilyen lassú tempó. Ráadásul az autóknak sem tesz jót – mondta. A hódmezővásárhelyi Neparáczki Imre sem örülne, ha 30 lenne a megengedett sebesség településhatáron belül. – Kétségtelen, van, ahol szükség van a 30-as tempóra. Például az iskolák környékén. Ez nagyon helyes, hiszen ott fokozott a veszély. De az ilyen helyeken kiteszik a táblát, így oldják meg a forgalomlassítást. De most képzeljük el, ha még a Jókain is 30 kilométer lenne érvényben. Ott ugyan miért kellene cammogniuk a járműveknek? – kérdezte.

Több lenne a káros anyag

Csak indokolt helyeken legyen sebességkorlátozás – mondja a vásárhelyi Neparáczki Imre.

Fotó: Kovács Erika

– A 30 kilométeres sebesség mellett sokkal magasabb lesz a károsanyag-kibocsátás. Minél magasabb a fordulatszám, annál kevesebb káros anyag kerül a levegőbe – mondta Ribizsár Péter. Az autószerelő mester szerint csínján kell bánni a 30-as táblákkal. A Széchenyi teret említette, ahol a Nagy Jenő utcából érkező autók nem hajthatnak fel a Belvárosi hídra a téren keresztül, hanem kerülniük kell a városháza felé. A Széchenyi tér másik oldalán 30 kilométeres sebességkorlátozás van érvényben a nagy gyalogos- és biciklisforgalom miatt. – A sok káros anyag emiatt mind beszorul a Széchenyi térre, ahelyett, hogy az autósokat a Nagy Jenő utcából simán átengednék a hídon – vélekedett Ribizsár Péter.Szegeden a legtöbb helyen, ahol a biciklisek és az autósok egymás mellett haladnak a forgalomban – a Csongrádi sugárutat kivéve – már most 30 kilométeres sebességkorlátozás van érvényben. Az autósok nem hajthatnak többel a biciklisek mellett az Oskola utcában és a Belvárosi hídon sem.

Veszélyesek a gyakorlott vezetők

Kommentek



Ótott K. Zoltán: – Esetleg azt kellene megvizsgálni, hogy 50-nél vagy 30-nál optimálisabb a károsanyag-kibocsátás, nem pedig ilyen hülye agyrém ötletekkel előjönni.



Bíró Dániel: – A megoldás: több rendőrt az utakra! Kiszedni a forgalomban helytelenül viselkedőt, a sávokban folyamatosan oszcillálót, az indokolatlanul lassan haladót, a versenyzőt, és semmi szükség nem lenne semmilyen sebességkorlátozásra.



Fekete László: – Elképzelem, ahogy a nyári melegben mindenki birka nyugalommal 30-cal krúzolgat az utakon. Valahogy nem életszerű fikció. Optimalizálni kellene. A külső körutakon inkább növelni kellene például 90 kilométeres sebességre. A belvárost 30-ra lenyomni. Sugárutakat a belvárostól kifele 90-re, városon kívül menjen a 120.



Joc Bárányos: – A súlyos balesetek nem a városban történnek túlnyomórészt. Hát ha harminc lesz, akkor jobban jár az ember, ha bicajjal jár.

– Az autóvezetés-oktatásban ez nem jelentene változást – mondja Dudás László. Az elismert szegedi autósoktató szerint a vizsgaútvonalak egy része már így is 30-as övezetbe van kiírva. – Amelyik utat 30-as övezetté minősítenek, ott idővel általában kevesebb lesz az autós – közölte. Azt is elmondta, hogy tapasztalata szerint éppen a gyakorlott vezetők azok, akik nem veszik figyelembe a 30-as táblát és a jobbkéz-szabályt. – Ezért a diákokat már úgy tanítjuk vezetni, hogy először balra nézzenek, amerről a veszély érkezhet, és csak utána jobbra, hogy kit kell elengedni – mondta.Az NFM elismeri, hogy a sebességkorlátozás tömeges alkalmazása nagymértékben szűkítené a hálózat átbocsátó képességét, ami hosszú távon jelentős torlódásokat eredményezhetne. Ez végső soron a szabálykövetési hajlandóság visszaszorulásához vezethetne.